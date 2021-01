Doetinchem verruimt de laad- en lostijden in centrum

Deze maatregelen kwamen tot stand na een gesprek tussen ondernemers, Binnenstadbedrijf Doetinchem en de gemeente. Tijdens de lockdown, die sinds het najaar geldt, ontstonden wrijvingen tussen de partijen. Deze onvrede kwam begin deze maand tot uiting in een Facebookpost van onderneemster Sabine Hoogenkamp, waarin zij haar ongenoegen uitte richting de gemeente over de regelgeving voor ondernemers tijdens de coronacrisis. Het bericht werd opgepikt door Louis van Andel. “Ik kreeg zelf ook reacties van ondernemers over vergelijkbare kwesties”, vertelde de directeur van Binnenstadbedrijf Doetinchem destijds. "Het is frustrerend voor iedereen, ook voor de gemeente. We moeten met elkaar een oplossing vinden."



De tijdelijke verruiming van laad- en lostijden én de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen, is volgens de betrokken partijen de snelst realiseerbare en meeste haalbare mogelijkheid. Volgens Van Andel gelden de aanvullende afspraken zolang de lockdown van kracht is, of tot het moment dat deze afspraken anders vormgegeven moeten worden. De partijen blijven met elkaar in gesprek om snel in te kunnen spelen op toekomstige situaties.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: