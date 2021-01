Parkeergarage omgetoverd tot sportschool

Eerder denderden talloze auto’s door de passages van dit parkeergebouw in Elst. Nu klinkt er een ander geluid: fanatieke sporters bezetten sinds kort een verdieping van het pand, omdat het vanwege corona lastig blijkt ergens anders een plekje te bemachtigen. Ideaal is het niet, maar het gaat ze vooralsnog niet in de koude kleren zitten. "We maken er het beste van", klinkt het.

Corona maakt het niet altijd even makkelijk om te sporten zoals mensen dat gewend zijn. Dat merken ook de fanatiekelingen die zich dagelijks in het zweet werken voor HIT Personal Training in Elst. "We hebben een grote binnenruimte waar mensen kunnen sporten, maar die mogen we nu niet gebruiken", begint eigenaar Maarten Nieuwenstein. "Je ziet veel mooie buitenlocaties in de buurt, maar de gemeente zet de verlichting daar niet aan. Nu het zo vroeg donker wordt, is dat niet te doen."

De wind, de regen en de natte sneeuw werken ook niet altijd motiverend. De oplossing? "Er staat een parkeergarage bij het station die nu nauwelijks wordt gebruikt. Daar kunnen we lekker overdekt met verlichting trainen."

Dat is misschien niet de meest voor de hand liggende optie, maar wat betreft de trainer is het geen reden om bij de pakken neer te zitten. "We maken er gewoon het beste van. In deze rare tijden hopen we mensen zo toch nog een beetje fit en positief te houden."

Complimenten van de wethouder

De parkeergarage is een paar jaar geleden gebouwd als voorziening bij het station, maar bijvoorbeeld ook voor bezoekers van het centrum. Nu mensen vanwege corona minder vaak de deur uitgaan, is het pand zo goed als verlaten. Met toestemming van de gemeente Overbetuwe heeft de sportploeg er nu een verdieping weten te bemachtigen.

"Als mensen daar zonder overlast kunnen sporten, is dit wat mij betreft de perfecte oplossing", stelt wethouder Rob Engels. Hij heeft dan ook alleen maar bewondering voor de mensen die tijdens de crisis naar de geïmproviseerde sportschool trekken. "Complimenten. Kwaliteit van leven begint altijd bij een goede verzorging van je lichaam."

'Wij stoppen nooit met trainen'

Het was even wennen, maar inmiddels denkt Nieuwenstein dat iedereen de smaak te pakken heeft. "Sinds kort trainen we fulltime in de garage. Ideaal is anders, want het is er toch minder luxe dan in je eigen sporthal. Maar voor nu lijkt dit wel de beste oplossing."

En hoewel veel organisaties moeite hebben om het hoofd boven water te houden, merkt de trainer daar nog weinig van. "Slechter gaat het niet met ons, maar we werken wel twee keer zo hard. Je moet de groepen nu namelijk veel meer spreiden. Desondanks ziet onze club toch nog minimaal vijftig sporters per dag die zich aanmelden."

En houdt iedereen dat een beetje vol? "Zeker. Wij zullen nooit stoppen met trainen, tenzij het natuurlijk écht niet meer mag."

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier