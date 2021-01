Een voedselbank voor dieren: 'Die leven ook vaak in armoede'

Mansveld werkt sinds twee jaar bij de Dierense dierenvoedselbank. "Wij helpen eerst het dier. Daarna pas de mens", zegt ze. In deze coronatijd is het aantal dieren dat van de voedselbank afhankelijk is toegenomen in Gelderland. "Mensen leven in armoede, omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar ze hebben vaak wel een huisdier." En dat huisdier moet natuurlijk te eten krijgen. "Dat die beestjes geholpen worden is van essentieel belang, vind ik."

De dierenvoedselbank helpt momenteel zo'n vijfhonderd mensen. Die zijn allemaal via hulpverlening doorverwezen. "We hebben de regel gesteld dat mensen alleen bij ons aan kunnen kloppen met een hulpverlener en een budgetplan. We willen wel een vinger in de pap houden of de mensen wel eerlijk zijn. Want er maakten heel veel mensen misbruik van."

Voer voor maximaal drie huisdieren

Zo zag Mansveld eens dat eten dat was weggegeven ergens anders via een verkoophoek te koop werd aangeboden. "Daarvoor helpen we niet." Het is duidelijk. De hulp die de dierenvoedselbank levert moet ook werkelijk aan dieren ten goede komen.

"Een keer per maand kunnen ze bij een van onze afhaalpunten langskomen." Mensen die bij de dierenvoedselbank aankloppen voor hulp kunnen voedsel krijgen voor maximaal drie huisdieren: "Je moet er een max aan stellen, want ik weet ook mensen die soms wel dertien huisdieren hebben."

