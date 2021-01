Zorgen om gescheurde muren Huis Bergh

“Deze ontwikkeling is zorgelijk genoeg om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheuren”, aldus directeur Marijke Brouwer over de nieuwste onderzoeksresultaten. “Aan het begin van deze eeuw zijn peilmetingen gedaan, waarbij de grote van de scheuren is opgemeten en gemarkeerd op de muur. Dit is recent herhaald. Hieruit blijkt dat de scheuren de laatste decennia groter zijn geworden.” Om de precieze toedracht van de scheurvorming in kaart te brengen, hoopt Brouwer zo spoedig mogelijk van start te kunnen met het onderzoek. Om dit te bekostigen maakt het kasteel gebruik van een provinciale subsidie van vijftienduizend euro.



Hoewel volgens de directeur nog geen sprake is van instortingsgevaar, hoopt ze het achterliggende probleem zo snel mogelijk boven water te krijgen. Door putten te graven naast de gescheurde muren willen onderzoekers de fundering blootleggen, zodat goed zicht is op de huidige staat van de fundering en de ondergrond. “We verwachten eigenlijk dat verweerde grond de oorzaak is, maar de putten moeten meer uitsluitsel geven”, zegt Brouwer.



Verlaagde grondwaterstand

De eerste scheuren zijn volgens Brouwer ontstaan na de verlaging van de grondwaterstand in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze zijn ontstaan in de muren van delen van het kasteel die later zijn gebouw op de oude weermuur, die stamt uit de middeleeuwen.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: