Zoon van Dierense dorpsdokter zoekt verhalen over zijn vader

Dokter Cretier ging in 1958 aan het werk als huisarts en was in die tijd behoorlijk vooruitstrevend "Mijn vader had een moderne kijk op de medische wetenschap en met name op het gebied van seksuele voorlichting. Zo schreef hij begin jaren '60 de pil voor aan jonge vrouwen en propageerde dat ook naar veel van zijn patiënten. Als hij dan een moeder in de praktijk had die in verwachting was van een vierde of vijfde kindje zei hij weleens: zou het niet handig zijn om een pilletje te slikken, want jullie huisje wordt wel heel erg klein", vertelt zoon Youp.

Dokter Cretier in zijn spreekkamer. Foto: Youp Cretier

Bevallingen

De meeste voldoening haalde dorpsdokter Cretier uit het doen van bevallingen. "Jaarlijks had hij zo'n dertig bevallingen en dat hield hij ook allemaal bij in een boek. Als er een bevalling was, dan ging er een briefje op de deur met daarop de boodschap dat het spreekuur niet doorging en dat de mensen naar een andere huisarts moesten gaan. Dat kun je je tegenwoordig toch niet meer voorstellen", zegt Youp.

Niet te pruimen

De vader van Youp was bij veel mensen geliefd: "Maar niet iedereen kon mijn vader pruimen, omdat hij recht voor zijn raap was. Dat waardeerde niet iedereen en daardoor liepen er ook patiënten weg", zegt Youp.

Hij vertelt dat zijn vader een keer geen ziektebeeld vond bij een patiënt. "Hij vroeg deze persoon mee te rijden naar de praktijk voor een medicijn. Na een aantal meter gereden te hebben stopte hij en vroeg de patiënt uit te stappen en zei: 'Je bent niet ziek en kan dus nu rustig naar huis wandelen'. Dit was mijn vader ten voeten uit."

In 1980 besloot Eddy Cretier te stoppen als huisarts. Hij wilde het rustiger aan gaan doen en meer tijd besteden aan zijn gezin en drie kinderen. Vier maanden later sloeg het noodlot toe en werd hij op tweede kerstdag getroffen door een hartinfarct. Eddy Cretier overleed op 52-jarige leeftijd.

De spreekkamer van huisarts Cretier. Foto: Youp Cretier

Op zoek naar anekdotes

Zijn jongste zoon Youp Cretier is bezig met een boek over zijn vader. "Ik heb een wijngaard in Dieren en werd regelmatig, jaren na de dood van mijn vader, nog aangesproken door mensen die patiënt waren geweest bij hem en daar nog allerlei anekdotes over hadden. Vrouwen die hij had geholpen met bevallingen, ze vertelden alles tot in de details, waarbij ik mij soms wel eens afvroeg: wil ik dit wel weten?"

De verhalen bleven maar komen en voor Youp was het een aanleiding om daar wat mee te gaan doen. Vijf jaar geleden deed hij op Facebook al een oproep en dat zorgde voor de nodige leuke, ontroerende anekdotes. Maar volgens Youp moeten er nog meer verhalen zijn. Hij wil ze graag verzamelen en dus doet hij een oproep in Gelderland Helpt, in de hoop nog meer verhalen boven water te krijgen.

Was u vroeger patiënt bij dokter Cretier in Dieren? Of kunt u zoon Youp helpen aan verhalen over zijn vader? Ga naar Gelderland Helpt voor meer informatie.





