Basisscholen nog minimaal drie weken dicht: 'Maar het beste van maken'

Bergip voor de beslissing is er wel maandag op het schoolplein van basisschool De Hoge Hoeve in Westervoort, zeker nu ook de Britse corona-variant dreigt op te rukken.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik werk zelf in de zorg", zegt een moeder. "Maar in angst leven, daar heeft niemand wat aan. Dit is vooral vervelend voor de kinderen. En wij moeten er maar het beste van maken." Een andere moeder is blij dat ze haar kinderen naar de opvang op school kan brengen. "Maar voor ouders die thuis moeten werken met de kinderen erbij, is het een stuk lastiger. Voor de directrices en de leidsters op scholen geeft het ook onrust. Maar die doen ontzettend hun best om te zorgen dat alles goed verloopt."

Spullen ophalen voor drie weken

Wieneke Reith is directeur van basisschool de Dorenwaard in Doorwerth. De beslissing om de scholen dicht te houden heeft heel wat impact. "De kinderen hebben vanochtend voor de komende drie weken hun spullen opgehaald om thuis verder te kunnen. Het was leuk om ze weer even in de school te hebben. Nu bekijken we het maar per week, dat is toch de realiteit waarmee we het moeten doen."

Het schoolplein van de Dorendal is leeg. Foto: Omroep Gelderland