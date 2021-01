Jubal tevreden met verkoop van soepactie

"Met informatie op de website en acties waarbij we flyers hebben uitgedeeld hebben we geprobeerd om mensen toch te bereiken", vertelt voorzitter Mark Jansen. "Dat was best lastig, maar daarom zijn we ook zo blij met het aantal bestellingen.” Jansen had verwacht dat ze door de coronacrisis twintig procent van wat ze in normale tijden zouden verkopen kwijt zouden kunnen. Dat bleek tot hun verbazing toch niet zo te zijn. "We zitten nu op veertig procent van wat we normaal aan bestellingen hebben, dat hadden we vooraf nooit durven dromen." Op 30 januari kunnen mensen langs in de drive-thru, of krijgen ze de soep door de vereniging thuisbezorgd.



Eerder gaf de organisatie al aan dat ze graag iets moois willen doen voor de samenleving. "Het zijn rare tijden, mensen zitten misschien al heel lang thuis in zelfquarantaine of hebben het ontzettend druk omdat ze in de zorg werken", aldus Jansen. "Wat is er nou mooier om die persoon een heerlijke maaltijd en gelijk een lieve boodschap te bezorgen."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: