Vitesse realiseert zich dat prijzen winnen dit seizoen echt kan

Kijkend naar de stand in de eredivisie moet ook Letsch erkennen dat Vitesse de stuntploeg is van de eerste helft van het seizoen. "Het verbaast mij natuurlijk ook wel dat we net achter Ajax staan op de tweede plaats. Dat is prachtig. Je weet het niet precies wat je kan verwachten als je in een nieuwe competitie komt. Top zeven is mogelijk denk je. Maar dit had ik ook echt niet zien aankomen. We staan op de helft van het seizoen keihard tussen de topteams van Nederland."

Korte en zware route

Of Vitesse de race om de titel kan blijven volhouden, is vanzelfsprekend niet te voorspellen. Ajax en PSV beschikken over bredere selecties en meer kwaliteit. Een serieus speerpunt, nog meer dan vorig seizoen, is dan ook het winnen van de beker voor Vitesse. Die won de Gelderse club in 2017. "Een korte, maar zware route", weet Letsch. "Maar waarom niet? Als we morgen van ADO Den Haag winnen staan we bij de laatste acht. Het is allemaal mogelijk. Waarom niet?"

Terugslag Tronstad

De degradatiekandidaat uit de Hofstad komt dinsdag naar de GelreDome waar om 18.45 uur de aftrap is. Letsch kan niet beschikken over Tronstad die een terugslag heeft. "Gisteren is hij uit de training gestapt, dus dat is niet goed", vertelt de Duitse coach over zijn Noorse controleur. Tronstad zit niet bij de groep. "Hij gaat nu over op een individueel programma. We moeten juist nu de juiste dingen doen, want het is nog een lang seizoen en hij is een belangrijke speler voor ons."

Tronstad raakte vlak voor de winterstop in het uitduel met AZ geblesseerd aan zijn bovenbeen. Zijn rentree leek aanstaande en de middenvelder trainde ook weer met de groep, maar hij wordt nu dus weer teruggeworpen. Zijn vervanger is opnieuw Thomas Bruns.

Gesprekken

De stemming rondom Vitesse mag dan steeds euforischer worden, Letsch blijft kritisch en nuchter. Hij waakt voor nonchalance en gemakzucht zoals zaterdag in Emmen. "We beginnen daar heel goed met twee snelle goals. Maar dan vallen we ver terug. Ik vond dat slecht te begrijpen. Daar is inmiddels hard en goed over gesproken in de groep. Het is iets waar ik slecht tegen kan."

Tegen FC Emmen (1-4) koos Letsch verrassend voor de aanvallers Thomas Buitink en Armando Broja. De verwachting is dat hij voor het bekerduel tegen ADO weer een beroep doet op Lois Openda en Oussama Darfalou als spitsen.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Darfalou en Openda