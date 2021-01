'Ik kon niet zonder, maar ook niet met haar', acht jaar cel en tbs geëist voor moord vrouw Neede

Het 29-jarige slachtoffer werd 11 juni dood gevonden in een wooncomplex in Neede. Foto: 112Achterhoek-nieuws

Tegen een man van 34 jaar uit Neede is 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doden van zijn vriendin, de 29-jarige Esther Hoegen. De verdachte Dennis S. woonde voor haar dood een paar maanden met het slachtoffer samen, maar de relatie zou nogal instabiel zijn geweest. Justitie denkt niet dat hij van plan was haar te doden, daarom gaat de officier van justitie uit van doodslag en niet van moord.

Het 29-jarige slachtoffer werd 11 juni dood gevonden in een appartementencomplex aan de Thoomsenweg in het Achterhoekse dorp. De 34-jarige verdachte gaf meteen toe de vrouw te hebben gedood tijdens een ruzie.

In hetzelfde schuitje

De twee hadden elkaar een tijdje daarvoor leren kennen via een datingsite. Ze zaten in hetzelfde schuitje, beiden hadden een kind uit een vorige relatie. Esther had een dochtertje van nu bijna twee en Dennis een zoontje van vier jaar.

De dochter van Esther woonde bij pleegouders en ook Dennis zag zijn zoon bijna niet. Ze vonden in het begin steun bij elkaar. "We wilden er samen weer voor gaan en weer een gezin zijn en onze kinderen weer bij ons hebben", vertelt verdachte op zitting.

Maar de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer was vanaf het begin wankel. Volgens de verdachte was zijn vriendin nogal jaloers en controleerde ze alles. Maar ook hijzelf had moeite met relaties. Ze waren allebei weleens bang voor elkaar, vertelt hij. Uiteindelijk wilde de man zijn vriendin toch ook absoluut niet kwijt. "Want alleen zijn wil en kan ik ook niet. "

'Onmenselijke daad'

Vanaf maart 2020 woonden de twee samen in Neede. Maar de ruzies blijven. En op 11 juni gaat het mis. Na een werkdag van Esther krijgen de twee thuis ruzie over e-mails die ze gestuurd zou hebben naar vrienden van de verdachte en dat ze wil dat hij het contact met hen verbreekt.

Ze dreigt het uit te maken, vertelt hij in de rechtszaal en hij geeft haar vervolgens een klap in het gezicht. Als ze weg wil uit het huis en hij het gevoel heeft dat ze zijn zoontje iets wil aan doen, knapt er iets in hem en steekt hij haar meerdere malen met een mes. Als hij beseft dat ze dood is, belt hij direct zijn moeder. Even later treft de politie de dode vrouw aan in de keuken en de verdachte op straat. Hij zegt nu heel veel spijt te hebben van zijn daad.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man een beperkte intelligentie heeft en mogelijk borderline en daarom ook behandeld zou moeten worden. Dat zegt ook de vader van Esther die net als de moeder en de broer hun verhaal doen op zitting. "Ik vind dat hij niet vrij mag rondlopen in deze maatschappij. Hij heeft hulp nodig. Dit is een onmenselijke daad", zegt hij zichtbaar emotioneel.

De officier van justitie noemt wat verdachte heeft gedaan heel extreem. Bovendien is er een matige kans op herhaling in een volgende relatie. Dat betekent niet alleen tbs, maar ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Gekeken naar vergelijkbare zaken en zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid eist ze acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

