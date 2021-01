Vrouw van 101 krijgt eerste Gelderse prik in verpleeghuis

Bij zorgorganisatie Opella in Bennekom worden vanmiddag de eerste bewoners gevaccineerd in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) . Ze verwachten daar 123 vaccins.

"Een dame van 101 jaar krijgt de eerste prik", zegt Kars Hazelaar van Opella. "Ze heeft ook de Spaanse griep meegemaakt, dus het is iemand die twee keer in een pandemie heeft moeten leven."

'Geen grote uitbraken'

Hazelaar vertelt dat ze bij Opella hebben uitgekeken naar het vaccin. "We zitten al bijna een jaar met corona. Gelukkig hebben we in onze verpleeghuizen geen grote uitbraken gehad, maar wel op een aantal andere plekken. Daardoor zijn mensen overleden."

's Heeren Loo, een landelijk opererende zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, begint deze week in Geldermalsen, Tiel, Kerk Avezaath, Ermelo en Apeldoorn. Ze verwachten daar vanaf dinsdag ruim 4.000 prikken te gaan zetten.

Ouderen groot risico

In totaal beginnen twaalf zorgorganisaties in Nederland deze maandag met het vaccineren van bewoners. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de zorgorganisaties benaderd voor deze 'pilot' vanwege hun omvang.

Het doel is om landelijk deze week 15.000 bewoners in te enten. Het gaat om bewoners die een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten als behandelend arts hebben. Bewoners die nog ingeschreven staan bij een huisarts, komen later aan de beurt en worden dan gevaccineerd met het vaccin van Moderna.

De Gezondheidsraad adviseerde meerdere keren het vaccin Pfizer en Moderna in te zetten bij ouderen. Volgens de raad hebben mensen van 60 jaar en ouder het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus.

Bewaren op -70

Het kabinet koos juist eerst voor het zorgpersoneel, omdat het lastiger is om het vaccin bij de zorginstellingen te krijgen. Het Pfizer-vaccin moet op -70 graden bewaard worden. Zorgpersoneel kan naar centrale locaties reizen, bewoners niet. Op 6 januari kreeg een zorgmedewerker in Veghel de eerste prik.

Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen riep op bewoners van verzorgingshuizen eerst te vaccineren. Hij is verbaasd over de voorrangposities die specialisten, zoals ic-arts Diederik Gommers, krijgen binnen het vaccinatieproces. Hij baalt dat er is afgeweken van het advies van de Gezondheidsraad.

Bezoekverbod

"Ik heb me verbaasd en eraan gestoord dat professionele specialisten die meneer Gommers vertegenwoordigt, via televisie hun lobby starten en dan hun zin lijken te krijgen", zei hij vrijdag tegen Omroep Gelderland.

Verpleeghuizen zijn het afgelopen jaar hard geraakt door het coronavirus. Meerdere bewoners overleden aan het virus. Ook kregen ze te maken met een bezoekverbod, om corona buiten de deur te houden. Meer dan 100.000 verpleeghuisbewoners zagen hun dierbaren ruim drie maanden niet.

