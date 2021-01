Woensdag mogelijk lenteachtig, maar eerst gaat het flink regenen

Woensdag kan het in Gelderland zo maar lenteachtig worden. Foto: Pexels

Na het winterse weekend kunnen we ons opmaken voor een paar kletsnatte dagen. De temperatuur loopt daarbij op naar een graad of 10-11 en ook gaat het hard waaien. Maar Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft ook goed nieuws: woensdag kan het in Gelderland zo maar lenteachtig worden.

Maar zover is het dus nog niet. Volgens de weerman gaat het vannacht al flink regenen. "Er gaat behoorlijk wat vallen en ook morgen en donderdagochtend is het kletsnat buiten."

De temperaturen lopen daarbij flink op. "Vandaag komen we uit op een graad of 5, maar morgen kan het op sommige plaatsen al 10 of 11 graden worden. En dat geldt ook voor woensdag. Het wordt dus gewoon heel zacht voor de tijd van het jaar", gaat Van Bernebeek verder.

Winter blijft voorlopig weg

Woensdag lijkt het dus op te klaren. "Ik denk dat het meestal droog zal zijn. Ook dan is het heel zacht met een graad of 11. Uit de wind en in de zon kan het weer dan misschien wat lenteachtige trekjes krijgen", denkt de weerman.

Daarna blijft het weer volgens hem relatief zacht met een graad of 8. "Pas in het weekend zou de temperatuur weer wat kunnen dalen, maar dat is niet echt overtuigend. De winter blijft voorlopig weg."