Scholen en kinderopvang langer dicht: 'Kunnen we achterstanden opvangen?'

“Liever waren we gewoon opengegaan: ouders zitten zo ontzettend omhoog. Die worstelen met de combinatie zorg en werk. En wij missen de kinderen”, reageert Marieke Bruil van de Nijmeegse kinderopvangorganisatie KION. “Maar we moeten ook begrip hebben voor de situatie. De komende weken gaan we dus nog even door zoals we het nu doen, met opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.”

Basisscholen en kinderdagverblijven zagen het nieuws van de langere sluiting wel aankomen. Het Outbreak Management Team adviseerde het zaterdag al en het demissionaire kabinet nam dat advies zondag over. "Het is een grote teleurstelling", zegt minister Arie Slob van Onderwijs. Er is volgens hem nog veel onzeker over de werking van het Britse variant. "We hebben, als het om kinderen gaat, nog wat meer bevestiging nodig."

Verstandige beslissing

Directeur Beryl Grob van Basisschool St. Jozef in Winterswijk noemt het een verstandige beslissing. “Mensen binnen onze stichting kennen weer mensen in Bergschenhoek (waar de Britse variant in Nederland voor het eerst opdook, red.). Ik ken zelf ook gezinnen waarbij eerst het kind en daarna de ouders zijn besmet. Het maakt dat je zuiniger wordt op elkaar, ook op het personeel.”

“Het is niet anders. We zullen het ermee moeten doen”, zegt Paul Appel, bestuurder van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland. “Ik ben geen medicus, maar de besmettelijkheid van de Britse variant heeft hier wel aan bijgedragen. Daar heb ik begrip voor, hoewel er binnen onze organisatie verschillend tegenaan gekeken wordt.”

Vrees voor achterstanden

Hij vreest wel de oplopende leerstofachterstand bij zijn leerlingen. “De vraag is: zijn we in staat om de leerstofachterstand in de schoolcarrière van het kind op te vangen? Dat is een zorgpunt waaraan we niet voorbij moeten lopen. Dat los je niet binnen een half jaartje op. Dat zullen we de komende jaren in moeten lopen. Is dat haalbaar? Daar ben ik niet pessimistisch over.”