Een beetje sneeuw zorgt in Gelderland al voor 100 procent plezier

Vol gas uit je dak

De witte vlokken die zacht neerdaalden, zorgden er voor dat we helemaal los gingen. Hoe? Dat varieert natuurlijk per persoon. Maar dat er 100 procent van genoten werd, is duidelijk. In Twello stapte iemand op zijn quad en draaide vol gas achtjes en rondjes op het erf.

De gladde witte ondergrond maakt veel mogelijk. Dat ontdekten ook twee peuters die het in Kootwijkerbroek uitschreeuwden van plezier. Ze werden op hun sledes voortgetrokken door een landbouwvoertuig.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sleetjerijden of grasglijden

In het Arnhemse Sonsbeekpark was het druk met gezinnen die de sneeuwpret opzochten. Bijna iedereen had een slee bij zich, ook al is het in recordtijd nog maar zo'n 4 graden boven nul. Eén vader laat zich niet afremmen. "Jammer natuurlijk dat er zo weinig sneeuw is", zegt hij, "maar dan trek ik de slee gewoon over het gras. En voor de kinderen maakt het niet uit. Voor hen is het gewoon sneeuwpret."

Dat beaamt ook een moeder die met kind en hond achter haar peuter aan moet rennen. De kleine man loopt rap en parmantig door de sneeuwdrab. "Voor hem is dit de eerste keer. We zijn vorig jaar wel op wintersport geweest, maar voor hem is dit de eerste keer dat-ie sneeuw ziet in Nederland", lacht ze.

Iets verderop houdt een jongen stug vol en probeert op een slee naar beneden te roetsjen. Bij elke poging remt het gras zijn snelheid af. "Toch vind ik het wel leuk, maar ik zou sneller zijn als er meer sneeuw lag", lacht hij.

Theo van Dalen legde in Putten dit winterse vergezicht vast. De tekst gaat verder onder de foto.

Putten: Winters vergezicht Foto: Theo van Dalen

Sneeuw, maar dan heel even

Gisteravond rond een uur of zes begon het te sneeuwen. En ook al schommelt de thermometer rond de nul graden, het werd zowaar even wit in grote delen van de provincie. Zondagochtend werd zichtbaar dat het al snel gedaan is met de sneeuw - al valt het qua uitzicht zeker niet tegen..

Zo zorgt de Ooijpolder voor prachtige vergezichten. Al hoopte een jogger op ander weer. "Het heeft helaas niet zoveel gesneeuwd, het zou mooi zijn geweest als álles nu wit zou zijn", zegt hij.