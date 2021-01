Martinus Nijhoffbrug al 25 jaar een baken in de Bommelerwaard

Bij de opening van de Martinus Nijhoffbrug, op 18 januari 1996, droeg toenmalige burgemeester van Zaltbommel Henk Palm een zelfgeschreven gedicht voor - vrij naar het bekende gedicht van Martinus Nijhoff. Het geeft wel aan hoe trots de inwoners zijn op de brug en Nijhoffs gedicht. "Het was een ontzettend koude dag", herinnert oud-burgemeester Palm zich. "Ik zat samen met minister Jorritsma op de bok die over de brug reed. Er stond een gure wind. Nee, het was geen aangename dag, maar wel een belangrijke."

Luister het gedicht terug van toenmalig burgemeester Henk Palm. De tekst gaat verder onder het fragment:

gedicht burgemeester Henk Palm

De Martinus Nijhoffbrug werd gebouwd naast de oude brug over de Waal bij Zaltbommel uit 1933. Die brug was met zijn twee rijbanen en tegemoetkomend verkeer veel te gevaarlijk geworden. "Daar zijn vreselijke ongelukken gebeurd", weet Henk Palm nog. Er waren boeren aan het protesteren toen de nieuwe Martinus Nijhoffbrug werd geopend, roept de oud-burgemeester in herinnering. "Tegen het mestbeleid, l'histoire se répète!" Maar er was die dag ook veel vrolijkheid. Er was toneel en muziek, aldus Palm.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De bruggen bij Bommel zijn altijd heel belangrijk gewest voor de mobiliteit in Nederland. "Voor de bouw van de oude brug stonden er files tot op de markt in Zaltbommel", vertelt historicus Roland Gieles. "De auto's stonden te wachten tot ze het veer op konden. In 1933 was de oude brug voltooid. Er reden toen ongeveer 200 auto's per dag over heen. Nu zijn dat er miljoenen per jaar."

Een brug die emotie oproept

Maar de Martinus Nijhoffbrug is veel méér dan een belangrijke verkeersader tussen het noorden en het zuiden van het land. De brug is emotie, zeker voor de inwoners van Zaltbommel. "Ik denk dat het gevoel een beetje tweeledig is", zegt Gieles. "Als je heel vaak in de file staat en je bent bijna thuis - je ziet je huis, maar je kunt er nog niet komen - dan is dat frustrerend. Aan de andere kant denk ik dat we heel trots zijn. Je rijdt over die brug en je ziet Zaltbommel liggen, ja: dan voel je dat je thuis bent."