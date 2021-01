Doelman Alblas extra blij met de nul bij NEC na valse start in 2021

De doelman was dus behoorlijk opgelucht. "Ja, ik sta hier met een goed gevoel. Ik kan terugkijken op een lekkere pot voor mezelf. We hebben als team ook niet al teveel weggegeven en als er kansen kwamen, stond ik er. We hadden zelf wat zorgvuldiger moeten zijn als we de bal hadden veroverd, want we waren hem te snel kwijt."

Alblas had de laatste duels wat fouten gemaakt. "Ik heb een lekkere eerste seizoenshelft gedraaid, maar de tweede seizoenshelft startte wat vals voor mij persoonlijk. Na die goal bij Excelsior heb ik al een goede lijn ingezet en die heb ik vandaag doorgezet. Maar ik moet met dit soort situaties omgaan. Daar word ik alleen maar sterker van. Ik heb daarvoor ook mijn mensen om mij heen. Maar de nul tegen Cambuur geeft vertrouwen."

Norbert Alblas keepte prima tegen Cambuur Foto: Omroep Gelderland

Negatief spel

Bij Cambuur vonden ze dat NEC erg negatief speelde, maar daar kon NEC-trainer Rogier Meijer niet zoveel mee. "Ja, prima voor hun dan. Ik ben niet de trainer van Cambuur, hartstikke goed. Ik denk dat er zeker in de eerste een fase was, waarin we prima meededen en een goede kans kregen met Vet. Natuurlijk, omdat je laag speelt, zijn er momenten dat je er niet lekker vanaf komt. Maar ook in de tweede helft hadden we in de omschakeling gevaarlijker kunnen worden."

Strijdbaar team

De directe promotieplekken zijn met twaalf punten achterstand ver weg. "Ja, als we hadden gewonnen, waren we ingelopen. Maar ik denk dat dit het maximaal haalbare is op dit moment. Ik denk dat we zowel de tweede helft tegen Excelsior als nu een team hebt gezien dat strijdbaar is en wat veel energie levert. En nu de beker tegen Fortuna, een ploeg die het goed doet de laatste weken. En daarna Eindhoven, dat is één van de concurrenten richting de play-offs. En dan komen we zelf ook weer wat meer aan voetballen toe, denk ik."