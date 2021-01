Scholieren sturen brandbrief aan Slob: ‘Pas eindexamens inhoudelijk aan’

Leerlingen vinden niet alleen dat ze minder lessen hebben gehad, maar ook dat de kwaliteit van online-lessen een stuk lager is dan die in de klas. Het centraal eindexamen moet daarom worden aangepast.

“De afgelopen negen maanden is ons onderwijs drastisch anders geweest”, zegt Tom. “ Daardoor hebben veel zesdeklassers echt minder geleerd."

“Nieuwe stof hebben we minder uitgebreid geoefend”, vult Pleun aan. “Niet iedere leerling heeft de discipline om zo veel nieuwe stof zelfstandig te verwerken. Bovendien komen online-lessen minder goed aan, hoe goed de docenten ook nu weer hun best doen. Er is simpelweg minder interactie.”

Foto: Omroep Gelderland

Meer herkansingen

Minister Slob kwam de examenkandidaten in december tegemoet met een aantal aanpassingen in het eindexamen. Zo kunnen de leerlingen twee vakken herkansen in plaats van één. Ook kunnen de leerlingen de examens over een langere periode spreiden. De inhoud van de eindexamens blijft echter op het oorspronkelijke niveau. En dat is voor de leerlingen onacceptabel.

Tom: “Het is goed dat we recht krijgen op een extra herkansing, maar wanneer je de stof niet beheerst, kun je herkansen tot je erbij neervalt, maar zonder resultaat. Pas de examens aan op onze gebrekkige voorbereiding”, bepleit hij.

Rond voorjaarsvakantie evalueren

De VO-raad zei half december dat de tegemoetkoming van de minister voldoende was, maar dat het beleid opnieuw geëvalueerd zou moeten worden bij een strengere lockdown - zoals nu het geval is. “Rond de voorjaarsvakantie komen alle betrokken partijen bij elkaar om te kijken hoe de situatie is en of we nog steeds kunnen vasthouden aan de regeling die half december is afgesproken”, zegt Stan Termeer van de VO-raad.

Petitie

De petitie van Pleun en Tom is binnen een paar dagen al bijna tweeduizend keer ondertekend. Wat hopen ze te bereiken? “Allereerst willen we met minister Slob in gesprek”, zegt Pleun. “We willen hem onze zorgen overbrengen en die toelichten. De minister kan natuurlijk niet zomaar bepalen wat er aan examenstof geschrapt kan worden, maar hij kan er wel voor zorgen dat er echt actie ondernomen gaat worden.”

Als toekomstig politicoloog weet Tom waar hij op mag rekenen: “De minister heeft volgens de wet zes weken de tijd om op onze brief te reageren. Maar natuurlijk hopen we dat we al eerder van hem horen!” Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, bij monde van rector Ronald van Bruggen, zegt het initiatief van Tom en Pleun te ondersteunen.