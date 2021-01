Tv-kok Nadia Zerouali verloor haar man door een ongeluk: 'Ik leefde een paar jaar in shock'

Dat hakte erin. "We verwachtten helemaal niet dat we een kindje zouden krijgen", vertelt Nadia in het tv-programma Op Weg Naar Wijsheid. Daarin loopt presentator Klaas Drupsteen samen met bekende Gelderlanders de Walk of Wisdom bij Nijmegen. "Het was zo bizar, Hakim overleed door een auto-ongeluk. Dat is niet iets waar je je op kan voorbereiden. Ik heb een paar jaar in shock geleefd."

Positieve handvatten

De Winterswijkse tv-kok probeerde te zoeken naar positieve handvatten. "Ik had veertien jaar alles samen met Hakim gedaan, en toen moest ik plots alleen dingen doen met onze zoon Tariq."

Inmiddels is het vijftien jaar geleden dat ze haar man verloor. Maar toch heeft Nadia, door haar zoon, soms nog het gevoel dat Hakim nog in huis is. "De manier waarop hij zijn t-shirtjes uittrekt of hoe hij op de grond gaat zitten, dan zie ik gewoon Hakim. Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik hem gewoon." Dat zit echt in de genen, denkt ze. "Want hij heeft hem niet kunnen kopiëren."

Troost met eten

Nadia is deels Nederlands en deels Marokkaans. Dat zorgde voor steun. "We hebben in de islamitische cultuur een veel opener band met rouwen en met de dood. Minder alleen." Nadat Hakim overleed, werd het huis gevuld met eten. "Elke dag, pannen vol."

Iedereen kwam langs om te condoleren. "Dat gaat niet met een kaartje, op afstand of door te bellen. Ze komen echt langs."

Daarom is het druk in huis, en ze brengen allemaal eten mee. "Mensen die op bezoek komen, moet je voeden. Maar omdat je aan het rouwen bent kan je niet koken, en daarom brengt men eten mee."

