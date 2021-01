Scorende Buitink denkt aan vertrek, maar blijft het liefst bij Vitesse

Buitink kijkt met een glimlacht terug op de wedstrijd. "De voorgaande jaren was deze wedstrijd altijd lastig voor Vitesse. Maar nu win je hem en kun je bovenin mee blijven draaien, dat is heerlijk. Dan is het natuurlijk ook top dat ik in de basis mocht beginnen en de kans kreeg. Ik was ook echt scherp vandaag."

Dat bleek wel, want binnen twee minuten lag zijn eerste mogelijkheid al in het net. "Dat is wel heel lekker ja", stelt Buitink. "Je moet altijd even inkomen, maar nu lag hij er snel in."

Transfer?

De aanvaller was zaterdagavond dus blij, maar over het algemeen baalt de spits ook van de geringe speelminuten die hij krijgt. Een vertrek behoort dan ook nog bij de mogelijkheden in januari, al prefereert hij een zomerse transfer.

"Ik houd alles open. Er zijn clubs geïnteresseerd, maar mijn focus ligt op Vitesse. Dat klinkt wel heel cliché, maar ik kijk wel wat er op mij afkomt."

Het liefst blijft Buitink wel bij Vitesse, maar dan zijn speelminuten wel vereist. "Ik hoop de tweede seizoenshelft hier te spelen, misschien niet in de basis, maar ik wil wel veel minuten maken. Natuurlijk vreet het aan mij dat ik niet zoveel speel. Als er een mooie uitdaging komt, zal ik zeker niet wegstappen. Maar het liefst slaag ik hier, want Vitesse is toch mijn cluppie."