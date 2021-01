IC'er Eelco vond stevige bijwerking na vaccinatie meevallen

Inmiddels zijn er 55.000 mensen gevaccineerd. "Ik kreeg het vaccin en moest een kwartiertje wachten zodat ze konden zien hoe ik reageerde op het vaccin. In dat kwartier had ik nergens last van dus ging ik naar huis". Eelco rijdt met zijn auto naar huis en merkt in eerste instantie niets van bijwerkingen, tot hij 's avonds naar zijn huid kijkt.

"Toen ontdekte ik dat ik uitslag op mijn armen en buik had. Ik had verder normaal gegeten, dus dat moest komen door het vaccin. Ik had rode uitslag, rode bultjes eigenlijk. Het jeukte niet. Ik heb het laten nakijken bij de huisarts, die deed er verder niets aan. Ik had er ook niet echt last van, toch ben ik wel één van de twee gevallen die zogenaamde stevige bijwerkingen heeft gehad." Persoonlijk vindt Krieger het qua stevigheid wel meevallen.

Bekijk hier het verhaal van Eelco:

Wel even schrikken

Natuurlijk was het even schrikken voor Krieger. "De reactie die ik kreeg, was heel wat anders dan wat ik overal gelezen heb. Je vraagt je dan af: 'Wat is dit?' Gelukkig was er weinig aan de hand en ging het na twee dagen vanzelf weg, maar je denkt wel even van alles."

Na afloop meldt Eelco zijn verschijnselen bij Lareb, via het nieuws hoort hij dat zijn klachten 'stevige bijwerkingen zijn.'

1 op 100.000 krijgt stevige allergische reactie

"Na een prik kun je een stevige reactie krijgen", zegt GGD-arts infectieziektebestrijding Helen Siers. Na de vaccinatie moeten mensen een kwartier ter observatie blijven zitten, zodat er adequaat kan worden gehandeld bij een directe allergische reactie.

Eelco had na een kwartier niets en ook zijn er nog geen 100.000 mensen gevaccineerd leggen we Siers voor. "Dat is toeval zegt ze. In Engeland kregen we ook de eerste dag direct twee meldingen van een anafylactische shock zoals dat heet. Het is een allergische reactie waarbij de bloedvaten verwijden en de temperatuur in het lichaam stijgt", aldus Siers. "De patiënt krijgt dan adrenaline toegediend, dat zorgt ervoor dat de bloedvaten weer vernauwen en hiermee stop je de allergische werking als je op tijd bent." Daarom moeten mensen ook een kwartier wachten nadat ze het vaccin hebben gekregen.

De GGD roept mensen met bijwerkingen op dit te melden.