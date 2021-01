Geen carnaval? Deze verenigingen bedachten alternatief

In Angeren pakken ze dat behoorlijk serieus aan. Het dorp bereidt zich namelijk voor op een speciale optocht, maar dan met miniatuurwagens van maximaal een meter hoog en en halve meter breed. In het carnavalsweekend wordt de optocht dan op een geheime locatie gehouden en live uitgezonden.

'Het is heel anders'

De nieuwe manier van carnaval vieren is nog wel even wennen. "Het is inderdaad anders", zegt Tom Smits van CV De Partyzanen uit Angeren. "We doen ons best, we wilden gewoon een beetje positiviteit brengen in deze coronatijd. Normaal heb je zoveel lol met elkaar met het bouwen van de wagens. Als we dat nu gewoon kleiner doen, dan kan het ook."

Online pronkzitting

Bij carnavalsvereniging St. Anneke in Nijmegen gaan ze - ook in de aanloop naar carnaval - online proberen een feestje te vieren. Zo gaat zaterdagavond de pronkzitting gewoon door, maar dan wel digitaal. "Normaal gesproken hebben we de Jan Massink-sporthal met 600 gasten bomvol zitten en is het een grote feestavond met veel muziek en artiesten", zegt president Mark Buck van de vereniging.

"Het is heel vreemd nu, want de optredens zijn ditmaal dus vooraf opgenomen." In een sportschool is een studio aangekleed voor een online programma. De carnavalsvereniging verwacht zaterdagavond honderden kijkers op hun stream.

