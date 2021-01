Natuurcentrum Arnhem haalt vlees terug na dioxinetest

Natuurcentrum Arnhem heeft in het vlees van de runderen die in de uiterwaarden bij de Rijn grazen een te hoog gehalte dioxine aangetroffen. “Het gaat om een minimale overschrijding”, vertelt Arnold Steenhuis “Maar voldoende om onze klanten te waarschuwen.”

Het Natuurcentrum benadrukt dat er nog maar weinig vlees uit deze partij is verkocht en uit een reactie van de Wageningen Universiteit (WUR) blijkt dat consumptie niet direct gevaarlijk is. ”De gehaltes in het vlees overschrijden de normen, maar een matige consumptie vormt dit niet direct een risico voor de gezondheid”, aldus Ron Hoogenboom van de WUR.

Klanten die het vlees nog in de verpakking hebben zitten kunnen dit terugbrengen naar het Natuurcentrum, dat benadrukt dat het alleen om het vlees van de runderen uit de uiterwaarden gaat.

Vervuilde bodemslib oorzaak

“Dit is heel zuur”, aldus Steenhuis. “Wij dachten met dit project iets goeds te doen.” Het centrum heeft zo’n 20 runderen in de uiterwaarden bij de Bakenhof en de gemeente Arnhem heeft zelf runderen grazen in Meinderswijk. Het vervuilde bodemslib van de Rijn is waarschijnlijk de oorzaak van het verhoogde dioxinegehalte.

“In verband met de aanhoudende berichten over de mogelijke risico’s van natuurbegrazing hebben wij daar besloten om zelf onderzoek te laten doen, maar eerlijk gezegd hadden wij geen rekening met dit resultaat gehouden.”

Het Natuurcentrum Arnhem heeft de conclusies van het onderzoek aan wethouder Bouwkamp van groen en duurzaamheid gemeld. “Zij vindt het vervelend voor ons en gaat de conclusies met haar team bespreken.”

Gevolgen project onduidelijk

Zelf heeft het Natuurcentrum Arnhem nog niet duidelijk wat de gevolgen voor het project zijn. “Wat we precies gaan doen, weet ik nog niet, maar we gaan alternatieven onderzoeken om te kijken of we deze vorm van begrazing kunnen voorzetten.”

Omwonenden reageren over het algemeen positief op de aanwezigheid van de runderen, die vrij rond kunnen lopen in het gebied van de Groene Rivier.