Eén van de mooiste zalen van Gelderland is ouder dan gedacht

Kasteel Biljoen ontstond in 1531 als een middeleeuws ogende burcht met gebouwen en torens rond een binnenplaats. Alexander van Spaen (1619 – 1692) liet het kasteel verbouwen na de Franse inval in Gelderland van 1672.

De oude binnenplaats liet hij overkappen. Op de begane grond ontstond een centrale hal. Een trap leidde naar de nieuwe ontvangstzaal van twee verdiepingen hoog. De zaal was toen al net zo groot als de huidige zaal.

Kasteel Biljoen in Velp. Foto: Omroep Gelderland

Rome aan de IJssel

Ruim een eeuw later liet Johan Frederik Willem van Spaen (1746 – 1827) de grote zaal van zijn overgrootvader verfraaien. Hij liet zich daarbij inspireren door zijn reizen naar Rome.

Van Spaen was gefascineerd door de thermen, tempels, obelisken en triomfbogen van de oude stad. Hij gaf zijn herinneringen aan Rome een plek in de nieuwe invulling van de grote zaal in kasteel Biljoen.

In 1782 waren de stucdecoraties met Romeinse ruïnes en andere taferelen die de klassieke Oudheid symboliseren klaar. Rome aan de IJssel.

Kleine, dikke mannetjes

Nieuw onderzoek wijst ook uit dat er veel meer symboliek verborgen zit in het stucwerk dan eerder bekend was. Conservator Jorien Jas van Geldersch Landschap en Kasteelen legt uit dat behalve de bekende Romeinse gebouwen ook andere stucdecoraties te zien zijn.

“De kleine dikke mannetjes aan de bovenkant verwijzen naar de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. We hebben ook taferelen van de vier seizoenen ontdekt. En zo zie je dat er veel meer symboliek in de stuczaal zit dan we dachten”, aldus Jas.

Ridders van Gelre

De nieuwe inzichten over de unieke stuczaal van kasteel Biljoen staan in het boek Biljoen kasteel bewoners landgoed dat onlangs is verschenen. Het naslagwerk laat de volledige geschiedenis van het kasteel zien. Het is een uitgave van de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.

De Ridders van Gelre gaan vanavond in hun programma op TV Gelderland op bezoek in kasteel Biljoen. Ze bespreken de nieuwe verhalen die bekend zijn geworden over verschillende stucdecoraties in de grote zaal.