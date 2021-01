Cambuur een interessante test voor NEC

"Cambuur is natuurlijk een goede ploeg, maar wij hebben de tweede helft tegen Excelsior ook laten zien dat wij goed kunnen knokken en er veel energie in kunnen gooien", vindt verdediger Cas Odenthal.

Hij moet het opnemen tegen topscorer Robert Mühren. "Ja, hij was vorig jaar topscorer en staat inmiddels weer bovenaan. Dat wordt een mooie uitdaging. Ik ga mijn best doen om hem tegen te houden. In de uitwedstrijd hadden zij niet echt grote kansen. Maar uit kregen we tegengoals uit een hoekschop en een penalty. Dus liggen er voor ons nu zeker kansen."

Cambuur favoriet

Trainer Rogier Meijer beaamt dat. "We hadden het toen in de beginfase lastig, maar daarna deden we goed mee in de wedstrijd. Alleen de goals vielen ongelukkig. Zij hebben heel veel kwaliteiten, maar het is ook een ploeg waar je ook tegen kunt voetballen. Je krijgt ook wel de ruimte en daar moeten we gebruik van maken. Het is zeker een mooie test om te zien hoe we staan ten opzichte van Cambuur. Maar zij zijn wel favoriet.

Barreto erbij

NEC staat zesde en zakt bij een nederlaag naar de zevende plaats. "Maar het zou mooi zijn als wij de top wat dichterbij brengen door middel van een overwinning. Het zal het hele seizoen vechten zijn voor de punten. Edgar Barreto heeft de hele week niet meegetraind. Vandaag voor het eerst weer. Hij zal niet spelen, maar maakt wel deel uit van de selectie."

Cas Odenthal heeft weer een basisplaats Foto: Omroep Gelderland

Cas Odenthal stond in het begin van het seizoen in de basis, maar was een tijdje uit beeld. "Ik ben altijd hard blijven trainen, dat is het enige wat ik kon doen. Mooi dat ik nu weer in de basis sta. Er is nog genoeg perspectief, want er zijn nog heel veel punten te halen. En zeker als we morgen winnen."

Opstelling NEC:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; Vet, Proper, Bruijn; Tavsan, Ondaan, Okita.