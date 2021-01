Kasteel Biljoen heeft unieke wapensteen van hertog Karel én zijn vrouw

Alleen vanuit een bootje in de slotgracht is de steen goed te bestuderen. We zien vier wapens op vier kleine schilden. Deskundigen dachten lange tijd dat deze wapens verwezen naar één van de families die in de negentiende eeuw op kasteel Biljoen woonde.

Nieuwe onderzoek wijst uit dat de wapensteen te maken heeft met niemand minder dan de stichter van het kasteel. Karel van Egmond, hertog van Gelre tussen 1492 en 1538, liet Biljoen in 1531 bouwen. Twee wapens op de steen verwijzen naar zijn ouders. De andere wapens zijn van de ouders van zijn echtgenote Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494 – 1572).

Tekst gaat verder onder de foto.

Wapensteen van Biljoen. Foto: Cloudshots

Gelders lusthof

Aan het einde van zijn regeerperiode bouwde hertog Karel van Gelre verschillende kastelen. Biljoen was één van zijn buitenverblijven of lusthoven. Over zijn vrouw Elisabeth is veel minder bekend. Zij werd hertogin van Gelre in 1519 na haar huwelijk met Karel en overleed in 1572 op het kasteel van Geldern, in het huidige Duitsland. Een wapensteen die verwijst naar zowel de hertog als de hertogin van Gelre was tot nu toe onbekend.

Tekst gaat verder onder de foto.

Elisabeth en Karel van Egmond. Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Het nieuwe inzicht over de wapensteen staat in het boek Biljoen kasteel bewoners landgoed dat onlangs is verschenen. Het naslagwerk laat de volledige geschiedenis van kasteel Biljoen zien. Het is een uitgave van de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.

De Ridders van Gelre gaan vanavond op bezoek in kasteel Biljoen. Ze stappen in een bootje om de unieke wapensteen van de hertog en hertogin van Gelre nauwkeurig te bestuderen. Bekijk hier alvast de hele uitzending.