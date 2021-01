Jongeman uit Horssen was slachtoffer van beruchte moordzaak in Parijs

Historicus Martin Bergevoet deed onderzoek naar het leven van Jacobus van Mekeren. Zijn resultaten heeft hij gepubliceerd in het meest recente Historisch Jaarboek voor Gelderland bijdragen en mededelingen Gelre. Bergevoet vraagt zich in zijn onderzoek af hoe een jongeman uit het middeleeuwse gehucht Horssen in de wereldstad Parijs terecht kwam. “Het ontkracht in ieder geval het hardnekkige misverstand dat het Gelders Rivierengebied tot in de twintigste eeuw in een isolement zou hebben verkeerd.”

Woud der Verwachting van Hella Haasse

Lodewijk van Orléans was één van de hoogste edelen in het middeleeuwse Frankrijk. Hij was een broer van de Franse koning. De Gelderse hertogen onderhielden hechte banden met het koningshuis in Frankrijk. Hertog Willem I van Gelre (1377-1402) reisde regelmatig naar Parijs en nam een gevolg van Gelderse ridders mee. Schrijfster Hella Haasse schreef een roman over Lodewijk van Orléans en zijn zoon met de titel Woud der Verwachting. Zij noemt al een jongen met de naam 'Jacques van Herssen' als schildknaap van de hertog in 1389. Vermoedelijk is dit Jacobus van Mekeren uit Horssen.

De hertog van Bourgondië

Zeker is dat schildknaap Jacobus van Mekeren de moordaanslag op Lodewijk van Orléans ook met de dood moest bekopen. Jan zonder Vrees, de hertog van Bourgondië, was de opdrachtgever van de moord op zijn neef Lodewijk. Hij liet meerdere keren aan de broers van Jacobus van Mekeren weten dat het niet zijn bedoeling was om de schildknaap te doden. In een kwitantie uit 1415 blijkt dat de hertog van Bourgondië duizend kronen aan de broers Gerard en Christiaan van Mekeren uitkeerde als 'schadevergoeding voor de moord'. In het document staat genoemd dat zij 'echte zonen van Jacobus van Mekeren, geboortig van Horssen bij Nijmegen' zijn.

Historicus Martin Bergevoet bij de middeleeuwse kerk van Horssen, foto: Omroep Gelderland Foto: Beeld uit De Kroniek van Engeland

Gebroeders van Lymborch

Martin van Bergevoet benadrukt in zijn artikel dat er meer inwoners van Gelderland aan het Franse hof terechtkwamen. Dit waren niet alleen jongens van adel. Bekende voorbeelden zijn de Nijmeegse Gebroeders van Lymborch die als kunstenaars werkten in Parijs en andere Franse steden. Van Bergevoet noemt ook Johennesken van Puyflic die in 1419 als schildknaap in Parijs verbleef. Zijn achternaam doet vermoeden dat hij uit het dorp Puiflijk kwam. Ook in het Land van Maas en Waal.