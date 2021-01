Zorginstelling Ermelo 'wel alert, maar niet in paniek' om Britse coronavariant

“Het gaat relatief goed, getroffen bewoners mogen waarschijnlijk volgende week terug naar hun eigen woning. Een van hen is wat ernstiger ziek”, zegt Van Eijk. Op de getroffen locatie zijn nog drie cliënten ziek, maar het is niet zeker of zij ook de Britse variant hebben. De GGD gaat daar wel vanuit.

Besmettingen binnen één woning

“Het is natuurlijk helemaal niet fijn, je maakt je daar enorm veel zorgen over. Maar, het was eigenlijk niet zozeer de vraag of het zou komen, maar wanneer. En helaas zijn we snel aan de beurt”, gaat de directrice verder.

Van Eijk zegt erg blij te zijn dat de besmettingen binnen één woning hebben plaatsgevonden. De woning staat vrij geïsoleerd van andere woningen. “De cliënten hadden daar hun dagbesteding en gingen nergens heen.”

‘Geen reden tot paniek’

Daarnaast is de Britse variant volgens de directrice geen reden tot paniek. “Het is wel een hele besmettelijke variant, maar je wordt er niet zieker van. Alleen de besmettingen, daar moeten we zeer alert op zijn.”

De maatregelen in de zorginstelling blijven gelijk aan de maatregelen die al van kracht waren vanwege de 'gewone' coronavariant. “We gaan heel zorgvuldig met de dagbesteding om, er lopen geen groepen door elkaar en er komt niet te veel bezoek. Cliënten mogen gelukkig wel een belangrijke bezoeker ontvangen, zoals een vader, moeder, broer of zus. Dat is belangrijk voor hen, maar we houden dat heel beperkt”, aldus van Eijk.

Vaccinatie van start

Zorginstelling ’s Heeren Loo staat op het punt om te beginnen met het vaccineren van de bewoners. Maandag beginnen ze. “Alleen bewoners van de betreffende woning kunnen op dit moment niet gevaccineerd worden, maar de anderen gelukkig wel. We gaan gewoon door, dat is extra belangrijk in deze periode. Hoe meer cliënten gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat er nieuwe besmettingen ontstaan”, besluit de directrice.

