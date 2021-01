Doorbreken als gitarist, of goud op de Spelen? Thijs Govers droomt van allebei

Niet één, niet twee, maar drie gitaren heeft de Achterhoeker op zijn kamer in Heerenveen. Hij pakt er één op schoot en begint zo te spelen. "Ik speel nu al vijftien jaar en het gaat vanzelf. Je pakt 'm wanneer je er zin in hebt en gaandeweg leer je van alles. Het gitaarspelen geeft mij ontspanning, maar stiekem is er ook nog een soort van jongensdroom om door te breken als gitarist, of in een band. Die is er elke keer weer als ik de gitaar op schoot zet en ga spelen. Dan voel ik dat weer een beetje", glimlacht Govers.

Maar hij weet dat die kans klein is. "Het is al een kleine kans om door te breken in het schaatsen. In de muziek is die kans nog veel kleiner", vertelt de Vordense schaatser. "Maar ieder mens mag dromen, toch?"

Naar Heerenveen

En voor die dromen is Govers naar Heerenveen getrokken. Met name om het schaatsen, want dat is zijn hoofddoel. "Heerenveen ademt sport en ademt schaatsen. Alle grote ploegen zitten hier en ze hebben hier de mooiste schaatstempel van de wereld. Je zult dus wel moeten. Helaas hebben we dat niet in de Achterhoek."

Toch zijn er kernwaarden die Govers heeft meegenomen naar Friesland. "D'ran, d'rop, geen getrut. Dat zijn Achterhoekse gezegdes, maar dat zit toch in elke topsporter hier."

Schaatsbubbel

En daarom is het ook frustrerend dat hij nu niet altijd het ijs op kan. Want Govers wil aan de bak, maar een schaatsbubbel in Thialf - waar alle deelnemers aan internationale wedstrijden nu afgezonderd worden - voorkomt dat.

Thijs Govers tijdens zijn trainingen op het ijs in Thialf. Foto: Omroep Gelderland

"Die bubbel is zo strikt dat we aan het zoeken zijn wanneer wij, als niet-geplaatsten, het ijs op kunnen. Het is lastig om nu alle trainingen te kunnen doen. Ik wil me kunnen voorbereiden op het grote doel, een gouden plak op de Olympische Spelen. Dus ik wil nu doorgroeien. En als ik nu het ijs niet op kan en niet optimaal kan trainen, dan belemmert dat wel", vertelt hij nog rustig.

Eigen bedrijfje

Maar dat betekent wel dat de schaatser zich ook kan richten op zijn muzikale droom én op zijn eigen bedrijfje. "Je hebt als schaatser niet veel tijd om te werken na het schaatsen, maar ik ben mijn eigen bedrijfje MT Prodesigns begonnen om wat bij te verdienen. Het gaat om grafische vormgeving en websites maken. Dat vind ik heel leuk en dat kan ik doen als ik wat tijd over heb. Het is mijn laptop openen en gaan."

Thijs Govers werkt op zijn laptop voor zijn eigen bedrijf. Foto: Omroep Gelderland

Het is nu alleen nog afwachten wanneer Govers weer volledig voor zijn ultieme gouden droom kan gaan.