De Graafschap overtuigt een uur met goed voetbal bij Roda JC

Zonder Tutuarima en met Baas als linksback begon De Graafschap aan het op papier altijd lastige uitduel in het diepe zuiden. Van Mieghem, terug van een hamstringblessure, begon op de bank. De Graafschap startte sterk en drong Roda terug. Al na vijf minuten was het raak. Verbeek zette fraai voor en Seuntjens kopte van ongeveer tien meter binnen.

Even later kreeg De Graafschap een makkelijke penalty na hands van Luijckx. Een buitenkansje voor Seuntjens om zijn 14e competitiegoal te maken. De aanvoerder miste echter jammerlijk en keeper Hoekstra maakte met een save zijn fout van de 0-1 goed.

Weer Konings

De Graafschap zag Roda iets beter in de wedstrijd komen, zonder echt kansen weg te geven in het mooie, maar akelig lege Parkstad Limburg Stadion. Uit een corner van Dekker kwam de ploeg van trainer Snoei al na ruim 20 minuten op 0-2. Konings schoot bij de eerste paal binnen en opnieuw was er reden tot juichen voor de ploeg die in achtervolging is op de nummer twee Almere City. Ook vorige week was Konings al trefzeker.

De Graafschap speelde degelijk en bij vlagen uitstekend aan de bal. Vlak voor rust besliste Lieftink de wedstrijd al. Lelieveld, weer hij met een prima assist, vond de ijverige middenvelder op de rand van de zestien en het stond 0-3. Roda kon daar voor rust eigenlijk niets tegenover stellen. De Graafschap toonde zich opnieuw effectief en gaf achterin niets weg.

Kansen

In de tweede helft ging De Graafschap door en speelde de ploeg van Snoei misschien wel zijn beste kwartier van het seizoen. Met dynamisch positiespel werd Roda zoek gespeeld. Dat leverde ook kansen op. Konings kwam één op één met Hoekstra, maar de keeper won het duel. Een kwartier later probeerde Seuntjens het na weer een goede aanval in de korte hoek, maar ook daar lag de doelman in de weg. Tussendoor was Roda dreigend, maar ook niet veel meer dan dat.

De Graafschap overlegt even tijdens prima eerste helft Foto: Omroep Gelderland

Wat dieper in de tweede helft liet ook Lieftink nog een kans liggen om zijn tweede goal van de avond te maken. De middenvelder schoot echter hoog over. De Graafschap controleerde het duel ook na rust, maar liet de teugels ook iets vieren na het ijzersterke eerste kwartier. Nadat Verbeek een vrije trap op de kruising had gemikt, sloeg Roda toch nog toe. Marzo schoot een afvallende bal binnen en Roda verkleinde de marge tot twee.

Stift Van Mieghem

Voor De Graafschap toch weer een klein smetje op een verder vlekkeloze avond. De ploeg van Snoei verzuimde na rust ruim uit te lopen en zo aan het doelsaldo en zelfvertrouwen te werken. In blessuretijd liet ook Van Mieghem nog een grote kans liggen toen hij de bal wilde stiften. Maar de drie punten telden waarmee de druk op Almere City gehandhaafd bleef.

Bekijk de interviews na afloop van de wedstrijd:

Zie ook: TERUGLEZEN | De Graafschap wint opnieuw, nu bij Roda JC