Hendriks zag talent al toen niemand nog iets zag in Van der Sluijs

Voor de 19-jarige linkspoot was dat heel bijzonder. "Ik ben hier op deze plek begonnen toen ik vier jaar was en heb hier tot mijn zestiende gespeeld. De mensen hier zijn allemaal top. Mooi om als Drutenaar bij NEC te spelen. Ik wil nu met NEC naar de eredivisie gaan. Daar gaan we ons stinkende best voor doen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Er was ook belangstelling vanuit de eredivisie voor Van der Sluijs. "Ja, dat klopt. Maar ondanks dat, denk ik dat ik mij het beste bij NEC kan ontwikkelen. Met mijn knie gaat het de goede kant op. Ik ben nu twee weken verder na de kijkoperatie. De fysio's kunnen nog niet precies zeggen wanneer ik weer het veld op kan, maar ik ga dit seizoen zeker nog spelen."

Win Hendriks ontdekte talent al vroeg

Aanvankelijk was Van der Sluijs niet echt in de picture bij NEC, vertelt zijn ontdekker Wim Hendriks. "Ik was jeugdscout in Maas en Waal, want ik woon hier in Druten. Ik heb alle F-jes, E-tjes en D-tjes hier gezien. Toen zag ik Joep voetballen bij DIO en toen is hij uitgenodigd voor de talententraining bij NEC."

Maar daar kon hij zich niet voldoende onderscheiden. "Hij is daar een stuk of acht keer geweest, maar omdat Joep een beetje tenger was, hebben ze toch voor andere spelers gekozen. Maar ik was het daar niet mee eens. Ik vond dat hij iets bijzonders had, als linksbenige speler. Maar door zijn eigen doorzettingsvermogen is hij toch zo ver gekomen."

Joep van der Sluijs met NEC-directeur Wilco van Schaik Foto: Omroep Gelderland