Olympisch kampioen Stefan Groothuis is nu timmerman: 'Schaatsen is mierenneuken'

Groothuis is meervoudig Nederlandse kampioen op de sprint, en won in 2012 goud op de 1000 meter bij het WK in Calgary. Op die afstand werd hij ook Olympisch kampioen in het Russische Sotsji in 2014.

Bubbel

Het schaatsseizoen is vanwege het coronavirus dit jaar extreem kort. De EK-deelnemers zitten dit weekend in een bubbel in Thialf zonder publiek. ''Voor sporters en net als anderen in de maatschappij is het een zwaar jaar. Ik zie dat topsporters nog neurotischer met alle veiligheidsmaatregelen omgaan, ze willen zichzelf bescherm tegen besmetting en dat is een extra stressfactor'' zei hij in De Week van Gelderland.

Groothuis kreeg zelf ook te maken met stress is zijn carrière. Hij raakte in een depressie. "Een bepaalde gevoeligheid kan meespelen, maar topsport kan versterkend werken. Als jonge twintiger wilde ik de beste van de wereld worden."

Maar dat ging niet vanzelf. "Al een aantal jaren reed ik op het hoogste niveau en had ik het in me om wereldkampioen te worden. Ik werd door de media neergezet als de grote favoriet, maar een paar keer achter elkaar lukte het niet. Ik werd ziek of verknalde een bocht. Dat ging aan me vreten. Zo zakte ik steeds verder weg. Ik begon mezelf een steeds grotere kneus te vinden.''

Dovemansoren

"Ik heb geleerd dat ik dingen wil blijven doen, omdat ik ze leuk vind. Ik krijg vaker vragen van topsporters die vastlopen en dan zeg ik in eerste instantie: ga terug naar de basis waarom vond je het leuk toen je begon. Vaak is dat aan dovemansoren gericht, want in de sport draait het om de prestaties."

Stefan Groothuis aan de slag als timmerman. Foto: Eigen foto

Bokito, zoals de oud-topschaatser wordt genoemd vanwege zijn kracht en lange armen, is tegenwoordig timmerman. Hij was na zijn afscheid van de topsport zoekende. "Ik ben mee gaan lopen met een oude achterbuurman, die ook aannemer was. Zo heb ik veel geleerd. Ik begon met ruwer werk, slopen en met stenen opbouwen en metselen en zo leerde ik van alles."

Altijd beter worden

"Ik was altijd wel technisch geïnteresseerd, ook tijdens het schaatsen. Maar het gaat om zulke kleine details. Schaatsen is mierenneuken. Timmeren in de bouw gaat over veel meer lagen. Een collega van me zei onlangs dat je wel acht jaar nodig hebt als timmerman om alles gezien en gedaan te hebben in de woningbouw. "

Ook als timmerman wil Groothuis altijd beter worden. "Dat is wel topsporter eigen. Maar ik vind het heel leuk en dat is dus heel belangrijk."

Hij kan ook genieten van zijn zoons die schaatsen kijken mooi vinden. ''Ze beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun vader vroeger een Olympisch kampioen is geweest."