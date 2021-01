Karel (23) ziet door corona zijn psychische klachten niet verdwijnen

De jonge student geeft aan dat hij een lastige periode achter de rug heeft. Hij wilde actie ondernemen om zijn geluk weer terug te vinden. "Ik probeer er weer goed bovenop te komen", aldus Karel. "Dan is het heel zwaar dat de dingen die ik zou willen doen om mezelf weer goed in mijn vel te laten zitten, om mijn leven weer op de rit te krijgen, niet mogelijk zijn."

Het is een voorbeeld van een groter probleem dat GGZ-psycholoog Annemarie van Harn vaker tegenkomt. Volgens haar is de aandacht van de beleidsmakers gericht op de bestrijding van het virus. De invloed die de maatregelen hebben op jongeren met psychische klachten, wordt daarbij uit het oog verloren. "Ik vind dat daar te weinig aandacht voor is", stelt ze. "Ik voel me af en toe echt machteloos."

Juist nu sociaal contact

Karel merkt daarbij op dat jongeren in een fase zitten waarbij veel sociale contacten gewenst zijn. "Althans, waarbij we dat meer nodig hebben dan wanneer we wat ouder zijn. Ik heb het idee dat wij daar nu in coronatijd heel erg op worden gekort." Om daar aan toe te voegen: "Voor volwassenen heeft dat minder impact dan voor ons."

Volgens Van Harn moet er meer georganiseerd worden voor studenten en ze heeft duidelijke tips: "Genieten, blijven ontspannen en voor de jeugd: plezier blijven maken. In een iets kleinere kring en op een andere manier, maar wel zorgen dat je het gevoel van plezier in jezelf houdt."

