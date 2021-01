Kabinet is vertrokken: 'Het kon ook niet anders, de rechtsstaat is zó geschonden'

"Dit was niet nodig", zegt een vrouw die in Oosterbeek haar hond uitlaat resoluut. "En zeker niet nu, tijdens de coronacrisis. We hebben alle expertise en ervaring nodig om corona te bestrijden. Ik vind het meer symbolisch."

Iets verderop staat een man amper te kijken van het nieuws. "Dit was te verwachten. En het is eigenlijk wel slim van de politici, want nu zijn ze van de politieke consequenties af en kunnen ze weer van voren af aan beginnen. Het is puur symbolisch. Veel belangrijker dan de val van het kabinet is dat ze de boel nu eens gaan opruimen."

Geld rondgepompt

"Het hele toeslagenverhaal is zo scheefgetrokken", vervolgt hij. "Wat er volgens mij aan mankeert, is dat het belastingpercentage te hoog is. Als ze dat nou terugschroeven, kunnen mensen het gewoon betalen van hun loon en zijn al die toeslagen niet meer nodig", stelt hij voor. "Alles heeft z'n eigen regels, een gemiddelde sterveling komt er niet meer uit en er wordt allemaal geld rondgepompt. Laten we het toch vooral simpel houden."

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) uit Ermelo laat weten met verbazing te hebben kennisgenomen van het bericht dat gedupeerde ouders hun compensatie direct weer kunnen afdragen aan de Belastingdienst. "Schandalig", Twittert hij vrijdag. "Dit zal grondig anders geregeld moeten worden, desnoods buiten de Belastingdienst." Bruins vindt dat de afwikkeling van de toeslagenaffaire allemaal te lang duurt en dat stevig ingrijpen nodig is.

'Hoeveel erger had het moeten worden?'

Bij de bloemenzaak in Oosterbeek houdt een man stil die het nieuws net via de radio vernomen heeft. Hij vindt het aftreden van het kabinet een uitstekend besluit, zegt hij. "Het kon ook niet anders. De rechtsstaat is zo geschonden, wat moet er nog meer gebeuren voor een kabinet aftreedt? En wat moet de burger anders denken? Ik vind het absoluut niet symbolisch, dit is van waarde voor de mensen zelf. Als ze niet zouden weggaan, hoeveel erger had het dan moeten worden?"

Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 sluit zich aan bij de woorden van partijgenoot Sigrid Kaag. De politicus uit Ubbergen kan zich vinden in haar opmerking dat veel Nederlanders een 'ongekend onrecht' is aangedaan. "Levens zijn verwoest door falen van politiek en overheid. Laat dit een breuk zijn met een jarenlange politiek van wegkijken. Dit kan en mag nooit meer gebeuren. Daarom treedt het kabinet af", stelt Kaag.

Politieke verantwoordelijkheid

Ook een vrouw die in de oliebollenkraam in Oosterbeek aan het werk is, vindt het aftreden van het kabinet Rutte-III juist. "Omdat ze hun politieke verantwoordelijkheid horen te nemen, ongeacht wat er voor de rest nog speelt in het land. Veel pijn zullen de partijen er ook weer niet van hebben, want ze staan er nog steeds goed voor in de peilingen", zegt ze. "Ze kunnen verder gaan met de coronacrisis en straks weer rustig verder als kabinet."