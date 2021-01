Britse coronavariant duikt op in zorginstelling Ermelo

Bij drie bewoners van zorginstelling 's Heeren Loo in Ermelo is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De GGD denkt dat nog drie andere cliënten zijn besmet, evenals twee medewerkers. Dat bevestigt de zorginstelling, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen.

De besmettingen zijn ontdekt in één van de woningen op het zorgpark. Het is nog niet duidelijk hoe het virus daar is gekomen. De GGD is begonnen met uitgebreid bron- en contactonderzoek, meldt de zorginstelling in een brief die in handen is van Omroep Gelderland.

De woning is voorlopig dicht voor bezoek vanwege de besmettingen. Er is volgens 's Heeren Loo geen contact geweest met andere cliënten, omdat dagbesteding alleen binnen plaatsvond. De zieke bewoners zijn opgenomen in de speciale corona-unit.

Besmettelijker

“De Britse coronavariant duikt in Nederland op steeds meer plekken op, helaas ook bij ons”, reageert directeur Rianne van Eijk van het woonzorgpark in Ermelo. “Deze variant is niet gevaarlijker dan normaal, maar wel besmettelijker. We vragen iedereen dus om extra scherp te zijn op de naleving van alle coronamaatregelen. We gaan ervan uit dat het bij deze lokale besmetting blijft.”

's Heeren Loo begint volgende week met het vaccineren van bewoners. “Met de besmetting van deze Britse variant wordt de noodzaak hiervan nog eens benadrukt”, aldus de directeur.

