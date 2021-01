Met dit simpele idee maakt Jacqueline mensen blij

Blij is ze zeker. Jacqueline straalt als ze over haar blokkies praat. "Ik wil ook andere mensen blij maken." Ze pakt een wit geverfde creatie: "Zo mooi! Dat ik dit gewoon doe."

"Het is zó simpel", zegt ze zelf. Een stuk hout met een likje verf. Twee Legowielen als oogjes en een kettinkje als mond. "Ik houd van eenvoud. En blokjes zijn eenvoudig."

Avonturen

Jacqueline neemt haar Blije Blokkies mee uit wandelen. Dagelijks deelt ze een foto van hun avonturen op Facebook en Instagram. Ze scrolt door haar foto's: "Ik kan leuke foto's maken, al zeg ik het zelf".

Blije Blokkies Foto: Omroep Gelderland

De bezigheid heeft een positieve uitwerking op haar humeur. "Het is therapeutisch. Iedereen zou met een Blij Blokkie op pad moeten."

CliniClowns

Daarom verkoopt ze haar creaties. De helft gaat naar een goed doel: de CliniClowns. "Die laten ook mensen stralen. Dat is zó passend. Vorig jaar doneerde ik 500 euro."

"Elk Blij Blokkie is uniek" Foto: Omroep Gelderland

In anderhalf jaar tijd maakte Jacqueline zo'n 1500 Blije Blokkies. In vele kleuren en maten. In een kast in de voortuin zijn ze 24 uur per dag te koop. Maar de gekleurde blokken vrolijken niet alleen Groenloërs op. "Ik verstuur ze door heel Nederland. Zelfs in Spanje zijn mensen enthousiast. Onze dochter woont daar."

Houten blokken

Een voorraad brandhout ligt in Jacquelines tuin opgestapeld om beschilderd te worden. Elke dag neemt ze twee of drie nieuwe blokken mee. "Ik houd van wandelen. Ze komen op m'n pad. Ik vraag wel toestemming om ze mee te mogen nemen. Ook haal ik blokken bij de houtzagerij."

"Elk blokje is perfect", vertelt Jacqueline. "Het leukste is als de ogen en mond erop komen. Dan gaan ze stralen."

