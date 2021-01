Stokoude kerkklok Ochten klinkt niet als een klok, tijd voor een beurt

De toren bij de hervormde kerk in Ochten heeft een klok uit 1643, gegoten door de broers Peter en Johan van Trier. De haarscheuren die vermoedelijk al langer onder de oppervlakte van de klok aanwezig waren, kwamen in december bij een inspectie door Koninklijke Eijsbouts aan het licht.

"Men dacht al een tijdje dat het geluid niet optimaal was", vertelt wethouder Marien Klein. "Hij klonk gewoon wat blikkerig. De oorzaak was dus een scheur waardoor het onverantwoord was hem nog langer te laten luiden."

Pedaalemmer

"De klok stopt met het klinken omdat er een scheur in zit", legt chefmonteur Jaap Leyten uit. "Omdat het geluid niet rond kan in die klok, het wordt afgeremd. Plat zeggen we dat hij dan als een pedaalemmer gaat klinken."

Het is volgens Leyten maar goed dat het tijdig ontdekt is en de klok is stilgezet. "Hij kan verder scheuren", zegt hij. "Als je pech hebt scheurt hij zover dat er een stuk uitgaat. Het wordt alleen maar moeilijker om te maken natuurlijk."

Nieuwe klepel

Enige tijd geleden is de klepel vernieuwd. Daarna kwamen er klachten over het geluid. De klepel kan volgens Leyten echter niet de oorzaak van de scheuren zijn. Deze zouden veroorzaakt zijn doordat de klok in de loop der tijd is gedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke luidrichting.

De klok is deze week gedemonteerd, naar beneden getakeld en afgevoerd naar het bedrijf in Asten. Daar wordt de precieze legering van de klok bepaald en hoe hij daarmee het beste gelast kan worden. Een kostbare operatie.

"Je kunt er een kleine auto van kopen", zegt Klein. "Maar ja, het is het oudste object van Ochten, denk ik. Het is het wel waard om hem te conserveren voor de toekomst. Ik denk dat dit de komende honderd jaar echt niet nog een keer gaat gebeuren."