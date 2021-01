Schoenendoosactie zoekt opslagruimte in de Betuwe

Elk jaar worden er circa 8500 schoenendozen gecontroleerd voor de Schoenendoosactie in ons Verwerkingscentrum Betuwe. De schoenendozen zijn door scholen, kerken en privépersonen versiert en worden gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Wij zorgen ervoor dat ze uitgedeeld worden in de allerarmste landen. Dat is de Schoenendoosactie!

Na meer dan 25 jaar is de Schoenendoosactie nog steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Schoenendoosactie is “VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT”. Jij mag jouw speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad.

We horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en pennen uit de schoenendozen. Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau, waardoor we kinderen kunnen leren hoe ze hun handen moeten wassen.

En er is nog meer goed nieuws: we geven ze ook het evangelie door middel van een boekje met bijbelverhalen. Want dat hebben ze hard nodig in een tijd waarin zoveel kinderen bang zijn voor de toekomst.

Hebt u een ruimte in de omgeving van Kesteren, Opheusden, Dodewaard, Heteren of Zetten waar wij als Verwerkingscentrum Betuwe onze spullen (enkele rolcontainers, kantoormateriaal en heel veel bananendozen met bijvulmaterialen) het hele jaar door mogen opslaan? Wij en de Schoenendoosactie zouden hier enorm mee geholpen zijn!

Reageer hieronder als u een ruimte weet voor de schoenendozen!