Copyshops dicht, maar in Apeldoorn kan je nog printen en scannen

"Ik ben nog de enige in Apeldoorn", zegt de eigenaresse van Copyservice Eclips. Sinds 1 december is de andere printservice in de stad gesloten. "Bij de bibliotheken kun je ook niet meer printen. Voor sommige mensen is onze service onmisbaar en dus heb ik toestemming gevraagd om open te zijn. Neem bijvoorbeeld ondernemers, die hebben documenten nodig om hun steunaanvragen te doen."

Kerkboekjes

Door deze toestemming van de gemeente kunnen klanten elke weekdag de winkel binnen komen voor prints, scans en ander drukwerk. Ondanks dat de winkel open is, blijft de omzet met ongeveer de helft achter op vorig jaar. De printjes voor thuiswerkers en schoolopdrachten compenseren niet de grote partijen drukwerk. Delorma: "We missen de horeca, de flyers en t-shirts van de evenementen en ook voor uitvaarten druk je normaal gesproken veel meer boekjes."

Dit verschil in verdiensten merken ze ook bij Copypoint in Wageningen. "Van de kerkboekjes drukken we er normaal 300 in de week. Dat zijn er nu maar 30", vertelt eigenaar Johan Mulder. Zijn winkel is wel dicht, maar hij heeft een bezorgservice uitgerold. Mensen kunnen bestellen via de website en dan hun printjes ophalen binnen bepaalde tijdsloten. "We brengen ze ook langs in de omgeving", vult Mulder aan. Dat doen we in Wageningen, Bennekom, Ede en Renkum. Zelfs voor een enkel printje, maar er zitten wel bezorgkosten aan vast."

Vaste lasten

De printshops zijn een beetje vergeten in alle steun, vinden beide ondernemers. "We vallen onder algemene verkoop", legt Delorma uit "Net als de boekhandels. Maar ze vergeten dat we ook de lease van de apparaten moeten betalen. Bij mij is dat meer zo'n €1600,- per maand en die contracten liggen vast voor vijf jaar."