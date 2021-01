Vreemdgaan? In Nunspeet mag je er geen reclame voor maken

De tv-reclames van Second Love lagen al langer onder vuur en worden inmiddels alleen nog maar in de avond uitgezonden. Maar er is ook steeds meer kritiek op de posters van het bedrijf. In Nunspeet is dus een voorstel van de SGP aangenomen om dit soort reclame-uitingen in de openbare ruimte te verbieden.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Niet normaal

"Ik vind dat we niet richting onze kinderen en überhaupt richting de samenleving moeten doen alsof ontrouw heel normaal is", stelt Harm Jan Polinder, fractievoorzitter van de SGP Nunspeet. "En dat is natuurlijk wat deze abri's uitstralen: ontrouw zou normaal moeten zijn. Maar wat ons betreft is dat niet normaal en moeten we binnen de samenleving niet uitstralen dat we ontrouw willen bevorderen."

Het plan van de SGP om dit soort posters te verbieden in de openbare ruimte is met meerderheid aangenomen. De discussie speelt in meer gemeenten. Naast Barneveld is er ook een verbod in Bunschoten-Spakenburg, Rijssen-Holten en Waddinxveen.

Avontuurtje

De directeur van Second Love vindt de kritiek op de campagne niet terecht. "Ik denk dat kinderen die boodschap gewoon heel anders zien", zegt directeur Erik Drost. "Ik ben onderweg naar een avontuurtje, dan zullen ze denken aan iets leuks, zoals een bezoekje aan de Apenheul of iets dergelijks", vervolgt hij. "Dus ik snap niet precies waarom daar zo'n protest tegen is. Zeker van de SGP die de afgelopen jaren natuurlijk al heel vaak onze reclame heeft geprobeerd te bannen. Maar dat heeft alleen maar extra reclame opgeleverd en daardoor is het juist veel drukker geworden."

Reclame maken voor Second Love is wel het laatste wat SGP-fractievoorzitter Polinder wil: "Dat vind ik een beetje jammer. Ik heb zowel in mijn bijdrage in de raad als later ook ons persbericht niet de naam van deze partij specifiek genoemd. Ons gaat het in het algemeen over reclames die ontrouw bevorderen en overspel aanmoedigen. Welke partij dat dan is, maakt ons niet zoveel uit."