Bij Vitesse genieten ze van morsende concurrenten

"Hier in Arnhem hebben we nu een supergevoel. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met wat we bereikt hebben. Maar we willen ook blijven winnen en bovenin blijven aankloppen", vertelt Wittek.

En dat gaat in deze januarimaand voorlopig nog uitstekend. Vitesse won van Heracles (0-2) en FC Utrecht (1-0) en zag ploegen zoals Ajax en PSV punten morsen. Daardoor staan de Arnhemmers nu derde.

Tekst gaat verder na de video:

En dat leeft in de spelersgroep, er werd vrijdag ook al gesproken over de wedstrijd Ajax-Feyenoord. In die wedstrijd gaan ook weer punten verspeeld worden. "Het is dus belangrijk dat wij onze punten blijven halen. Wij kunnen de andere teams niet beïnvloeden. Maar we kijken met een schuin oog wel naar die andere teams", vertelt de uitblinkende back. "Gelukkig liet PSV tegen AZ al punten liggen en donderdag bij Twente-Ajax hoopten we natuurlijk dat het 1-1 bleef, dat zou super voor ons geweest zijn. Natuurlijk is het voor ons mooi als anderen punten laten liggen."

Het valt op dat Wittek vooral praat over de ploegen boven Vitesse op de ranglijst. Op de vraag of hij meer naar de ploegen boven of onder Vitesse kijkt, is hij duidelijk. "Haha, natuurlijk kijk ik vooral naar de ploegen boven ons. Zolang wij onze punten blijven halen, kan het me niet interesseren wat onder ons gebeurt."

'Genieten van Ajax-PSV'

Zo denkt trainer Thomas Letsch er ook over. "Natuurlijk kijken we naar wat de anderen doen. Maar we moeten ons wel op onszelf concentreren. Eerst zelf winnen en daarna naar anderen kijken, niet omgekeerd. Al kijk ik die wedstrijden van de andere teams wel graag hoor. Juist om te kijken hoe wij hen kunnen bestrijden. En natuurlijk lag ik op mijn bank ook gewoon te genieten van Ajax-PSV."

'Kleinere ploegen winnen soms, dat is het mooie aan voetbal'

Wil Vitesse bovenin mee blijven doen, dan moeten er nog vele driepunters volgen. Bijvoorbeeld tegen hekkensluiter FC Emmen, zaterdag.

"Of dat een makkelijke wedstrijd is? Nee, dat denkt iedereen. Maar het is juist moeilijk omdat iedereen verwacht dat we daar winnen. Ze hebben dit seizoen nog niet gewonnen, maar ze moeten toch ergens beginnen met winnen. Natuurlijk zijn wij de favoriet en nemen we die rol ook op ons, maar het mooie aan voetbal is dat de kleinere ploegen soms winnen. Maar hopelijk is dat nog niet morgen", zo stelt de trainer.

Bij Emmen mist Vitesse Enrico Hernández en Sondre Tronstad nog met blessures. Thomas Bruns heeft daardoor wederom een basisplaats. Verder wil Thomas Letsch niet te veel wisselen.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Openda en Darfalou