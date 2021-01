Annemiek van Vleuten rijdt alle voorjaarsklassiekers

De 38-jarige wielrenster uit Wageningen komt in het voorseizoen in vrijwel alle klassiekers in actie. Ze opent haar jaar in de Ronde van Valencia over een maand. Daarna rijdt ze de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche, twee koersen die ze vorig jaar wist te winnen.

Na een hoogtestage keert ze in april terug voor de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Via wat koersen in Baskenland, het NK en La Course werkt ze toe naar de Giro Rosa, die ze in 2018 en 2019 op haar naam schreef. Het hoogtepunt van het jaar moeten de Olympische Spelen worden. Op 25 juli is de wegwedstrijd en op 28 juli de individuele tijdrit.

Olympisch goud is het enige wat nog ontbreekt op de erelijst van Van Vleuten.