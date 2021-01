Waarnemend burgemeesters in Scherpenzeel en Barneveld benoemd

Jan Luteijn en Eppie Klein worden de waarnemend burgemeesters van respectievelijk Barneveld en Scherpenzeel. De gemeenten hebben een roerige tijd achter de rug en gaan een even roerige toekomst tegemoet. De provincie besloot dinsdag de twee gemeenten te fuseren tot één, tegen de zin van Scherpenzeel in.

Beide heren zijn door commissaris van de Koning John Berends aangesteld voor de duur van het fusietraject. Eppie Klein (65, SGP, Doornspijk) is geen onbekende in de Gelderse politiek. Klein was eerder waarnemend burgemeester in Renkum en Lingewaal en is 14 jaar lid geweest van Provinciale Staten.

Ervaring in mediation

Op dit moment werkt hij als adviseur en mediator. Die ervaring in mediation maakt Klein volgens Berends voor de geschikte kandidaat voor Scherpenzeel. Volgens Berends hij een 'onafhankelijke ervaren bestuurder met autoriteit die in staat is om de rust te bewaren, de onderlinge verhoudingen te verzachten én te herstellen en tegenstanders te verbinden.' Eppie Klein begint komende maandag.

Maandag eerste werkdag

Scherpenzeel zit zonder burgervader sinds de vorige waarnemend burgemeester, Harry de Vries, in december opstapte. Het laatste jaar van zijn burgemeesterschap was bewogen. Hij stond tegenover de wethouders die wilden dat Scherpenzeel zelfstandig zou blijven. Zij zeiden het vertrouwen in hem op. De Vries voelde zich oneerlijk behandeld en stapte op.

Ervaring met fusie

Barneveld krijgt ook een ervaren bestuurder. Jan Luteijn (60 jaar, SGP, Numansdorp) is wethouder geweest, waarnemend burgemeester én 7 jaar burgemeester van een gemeente die is heringedeeld: de gemeente Cromstrijen is met twee anderen gefuseerd tot de gemeente Hoekse Waard (Zuid- Holland). Die ervaring kan hij goed gebruiken in Barneveld de komende tijd.

De huidige burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, wordt op zijn eigen verzoek eervol ontslagen. Dit gebeurt op 1 februari 2021. Van Dijk is dan 9 jaar burgemeester van Barneveld geweest. Hij zou eind vorig jaar stoppen, maar is aangebleven om het besluit van de provincie af te wachten. Luteijn neemt op 1 februari het stokje over.

