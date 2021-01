Mike Snoei prikkelt Rick Dekker: 'De lat moet echt omhoog'

Snoei is een trainer die ook de media zo af en toe eens gebruikt om spelers extra op scherp te zetten. Op voorspraak van de Rotterdammer kwam Dekker afgelopen zomer naar De Graafschap. Snoei zag in de controlerende middenvelder een speler die de opbouw moet verzorgen en bij balverlies een belangrijke pion kon zijn in de coaching bij het druk zetten.

Fitter

Dekker miste, vanwege een gebrek aan wedstrijden en trainingen, duidelijk ritme toen hij aansloot bij De Graafschap. Hij kijkt tot nu toe terug op een wisselvallig seizoen. "Ik begon goed en was dominant, maar daarna kwam er een mindere periode en ben ik ook een tijdje uit het elftal gegaan. Nu zit ik weer lekker in mijn vel en word steeds fitter. Ik ben er weer. Natuurlijk wil ik mijn stempel drukken, maar de ene keer lukt dat beter dan de andere."

In het systeem met drie centrale verdedigers is ook de rol van Dekker anders. "Als er twee centrale verdedigers staan kan ik makkelijker uitzakken. Nu is het minder makkelijk om van achteruit aan de bal te komen. Zij moeten met zijn drieën de spitsen oppakken en uitspelen waardoor wij als middenvelders goed aan de bal kunnen komen om vooruit te spelen."

Automatismen

"Het is gewenning, maar als het goed gaat zoals in de tweede helft tegen Almere en Telstar is het best een aardig systeem", meent Dekker. "Het gaat om automatismen en die komen er wel steeds meer in. Je krijgt er meer gevoel bij", aldus de 25-jarige middenvelder die terugkeerde in het elftal na de smadelijke nederlaag op 29 november tegen FC Eindhoven.

Rick Dekker. Foto: Omroep Gelderland

Teun Koopmeiners

Snoei is echter nog lang niet tevreden en prikkelt de voormalig speler van PEC Zwolle. "Ik heb toevallig voor dit interview even met hem gesproken en gevraagd of hij gisteravond nog naar Koopmeiners van AZ had gekeken. Je moet dat niveau niet gaan vergelijken, maar als je ziet wat die allemaal doet om aan de bal te komen. Daar moet Rick ook naar streven. Het is soms veel te ingetogen, het mag brutaler. Meer opeisen inderdaad."

Verschil maken

De Graafschap wil het liefst met verzorgd positiespel de aanval bereiken. Snoei: "Vanuit Rick Dekker naar Verbeek een linie verder en dan het balvaste voorin van Seuntjens. Zo zien we het ongeveer voor ons. Maar de lat bij Rick moet omhoog", vindt de coach. "Als hij wordt overgeslagen in de opbouw moet hij ze daar op aanspreken. Waarom speel je mij niet in? Ze vertellen dat dit een mooi moment is om de opbouw te beginnen. Daar moet hij wel in gaan groeien en dat moet heel snel beter, want hij kan voetballen als geen ander. Juist in het vechtvoetbal van de eerste divisie kan hij door rustig te blijven het verschil maken."