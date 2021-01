Boekhandels staan op omvallen, maar deze zaak in Tiel redt het nog net

Maurits van Wijnen is druk bezig met het sorteren van de pakketjes met boeken die hij in Tiel en omgeving gaat bezorgen. De bestellingen via de website zijn de afgelopen periode enorm toegenomen bij de boekenzaak.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het was al langzaam aan de gang, dat lokaal kopen steeds meer opkomt", vertelt Van Wijnen. "En dat is nu enorm versneld. Mensen beseffen dat als ze het niet bij de boekhandel gaan halen, dat het zo maar kan zijn dat die er na de lockdown niet meer is."

Online verkoop niet de redding

Hoewel de online inkomsten zeer welkom zijn, is het niet de redding voor de zaak. De verkoop via internet brengt zo'n 10 procent van de omzet die de zaak normaal heeft. Van Wijnen: "We zijn blij met ieder boek dat besteld wordt. Maar als je een winkel binnenloopt, neem je makkelijker wat boeken mee. Dat blijft altijd veel meer dan wat mensen bestellen via internet. Daarbij zijn we bijna met de volledige bezetting en is het bezorgen duurder."

Volgens directeur van de boekverkopersbond Anne Schroën staan honderden boekenzaken op omvallen. Namens de bond schreef ze deze week een open brief aan het kabinet, maar vooral ook aan de lezers om de lokale boekhandel te steunen.

Cultureel erfgoed

"Als de helft van de boekhandels verdwijnt, komen daar misschien drie of vijf winkels voor terug", zegt zij. "Dat betekent het verschil van 1.500 naar de helft. Dan zijn er dus heel veel dorpjes, maar ook grote steden die straks geen boekhandel meer hebben."

Schroën pleit ervoor dat er maatregelen komen om ook boekenzaken te ondersteunen als cultureel erfgoed. "We hebben een uniek landschap van boekenwinkels in Nederland", zegt ze. "Als dat verdwijnt wordt het straks een heel armetierig beeld. Ook veel bibliotheken gaan sluiten is de verwachting. Festivals en theaters staan onder druk. Het heeft honderden jaren geduurd om dat culturele landschap op te bouwen. We zijn er met zijn allen bij als dat heel snel verdwijnt."

Kleine marge

"De boekhandel is al langer getroffen door ontwikkelingen als de grote webshops", verklaart Van Wijnen de kwetsbare situatie van de sector. "De boekhandelaar moet het met een heel kleine marge zien te redden. En als dit er dan nog een keer bijkomt, heb je kans dat hij neervalt."

Dat geldt vooralsnog niet voor zijn eigen zaak. "Vorig jaar hebben we de rest van het jaar eigenlijk heel goed gedraaid. Dus dan heb je een buffertje. Maar ik zie nu ook wel dat dat buffertje hard achteruit loopt. Voorlopig zitten we nog aan de veilige kant gelukkig."

Beluister hier de radioreportage over de Tielse boekenzaak.

Radioreportage noodkreet boekhandels Tiel