Raadsleden niet blij met coronabeperkingen: ‘We kunnen onze politieke taak niet uitvoeren’

Inwoners kunnen vanwege corona niet direct inspreken tijdens raadsvergaderingen van de gemeente Overbetuwe. Omdat alle meetings nu zonder publiek plaatsvinden, moeten burgers een filmpje of een brief sturen als ze een probleem willen aankaarten. Dat is volgens een aantal raadsleden funest voor de lokale democratie.

Normaal gesproken kan iedere inwoner met een prangende kwestie zijn of haar zegje doen tijdens de raadsvergadering. Om de verspreiding van het coronavirus in te perken, mag dat nu niet in Overbetuwe.

Een kritische groep raadsleden denkt echter dat het technisch gezien best mogelijk is om live met de burger in gesprek te gaan. “Democratie is een open systeem. Op deze manier kunnen wij onze politieke taak als volksvertegenwoordiger niet uitvoeren”, meent Hanno Krijgsman, fractievoorzitter van GroenLinks Overbetuwe.

De eerste raadsvergadering zonder directe insprekers vond woensdag plaats. Volgens de politicus ontbrak de dynamiek. “Je kan op deze manier niet doorvragen over onduidelijkheden. We moeten als politici beslissingen maken die over de burger gaan. Daarvoor hebben we informatie nodig die we nu niet ontvangen. Dat maakt het onmogelijk om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen.”

‘Met de billen bloot’

Tijdens het presidium van donderdagavond wil de GroenLinkser een alternatief bespreken. Want hoewel hij voorstander is van vergaderingen zonder publiek, vindt hij het een taak van de gemeente om te garanderen dat de faciliteiten goed werken. Maar dat kan lastig worden.

“De raad vergadert sinds augustus in een nieuwe zaal met een andere installatie. Helaas is het daarmee technisch niet mogelijk om mensen te laten inspreken via een stream”, reageert een woordvoerder van Overbetuwe. “Zodra er nieuwe technische mogelijkheden zijn, gaan we die zo snel mogelijk gebruiken.”

Daar neemt Krijgsman geen genoegen mee. “Nee, dat gaat er bij mij niet in. Er zijn genoeg gemeenten waar het wel prima verloopt, dus dan moet het hier ook kunnen.” Hij kan in ieder geval rekenen op steun van de partij Burgerbelangen Overbetuwe. “De interactie is nu weg. Het alternatief is dat je bij de mensen langsgaat. Dat hebben mijn collega's en ik al een paar keer gedaan, maar dat kost te veel tijd”, weet fractievoorzitter Ard op de Weegh. “Iedereen wil terug naar normaal, maar tot die tijd moeten we de burger de mogelijkheid bieden om te participeren.”

Vinden zijn collega’s tijdens het presidium geen oplossing, dan overweegt hij binnenkort een motie in te dienen. “Dan moet het college wel met de billen bloot.”

