Deze studenten gaan meehelpen bij de massavaccinatie

Deze donderdagavond geeft docent Evi Swinkels praktijkles aan twaalf Nijmeegse 'prikkers'. "De studenten oefenen niet op elkaar maar op een fantoom. Dat is een nephuid, die zoveel mogelijk de realiteit benadert."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De studenten hebben eerder tijdens de opleiding al leren prikken. "Maar ik vind het wel fijn om honderd procent zeker te zijn dat je bekwaam bent om te prikken", zegt eerstejaarsstudent Sven Venbrux.

Bekwaamheidsverklaring

Om alles tot in de puntjes geregeld te hebben, is er later nog een laatste controle op de prikvaardigheden van de studenten, vertelt coördinator vaccinatie Karlijn Hoondert van GGD Gelderland-Zuid: "Op het moment dat de studenten op de priklocatie zijn, kijkt de arts nog mee hoe ze het geleerd hebben. Dan krijgen ze een bekwaamheidsverklaring en kunnen ze prima vaccineren."

Tekst gaat verder onder de foto.

Er wordt op een nephuid geoefend. Foto: Omroep Gelderland

Gigantische operatie

Eerder deze week lieten de Gelderse GGD's al weten klaar te zijn voor de massavaccinatie. Vanaf vrijdag zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken in de verpleeghuizen. Daarna volgt het personeel dat werkzaam is in de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en de 'Wmo verzorging'.

Het is een gigantische operatie. Zo worden in de regio Gelderland-Zuid een kwart miljoen mensen gevaccineerd. "Er is nog nooit zo'n grote vaccinatiecampagne nodig geweest. Dus ook niet georganiseerd door de GGD", aldus Hoondert .

Zie ook: