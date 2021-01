Inbrekers blijven weg door lockdown, maar cybercriminaliteit neemt toe

Dat maakten regioburgemeester Hubert Bruls, hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst en politiechef Oscar Dros donderdag bekend tijdens een presentatie in Nijmegen, waar ze terugblikten op het afgelopen jaar.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Cybercriminaliteit neemt toe

Het aantal digitale delicten gepleegd in Oost-Nederland naderde in 2020 de 20.000 gevallen. Daarmee zet de trend dat cybercrime zich verankert in de samenleving van Oost-Nederland flink door.

Daar tegenover staat dat het aantal traditionele delicten - denk aan overvallen, woninginbraken - in 2020 afnam. Dat aantal zakte tot 80.000 incidenten. Dat kwam deels door corona, zo liet politiechef Oscar Dros donderdag weten tijdens de bijeenkomst.

Cybercrime is een heel ernstige vorm van misdaad maar heeft minder impact

Dros stelt dat het verheugend is dat deze zeer ingrijpende 'traditionele delicten' licht afnemen. "Cybercrime is ook een hele ernstige vorm van misdaad die door veel mensen gevoeld wordt in de portemonnee, omdat ze bijvoorbeeld bestolen zijn door geld te verzenden naar een fraudeur. Maar we merken als politie dat het toch veel minder impact heeft dan wanneer de burger thuis een ravage aantreft, nadat inbrekers hebben toegeslagen."

Meer meldingen jeugdige overlastplegers

Een jaar anders dan alle andere jaren, zo vatten de beleidsvoerders bij politie, justitie en de gemeenten het afgelopen jaar dus samen. Door corona kwamen mensen veelal thuis te zitten. De politie kreeg te maken met een toename van overlast door rondhangende jongeren en feestende jongeren. Met name in de eerste lockdownfase, in maart en april, steeg het aantal overlastmeldingen op dat gebied enorm.

Qua burengerucht was de onvrede in 2020 bijvoorbeeld significant hoger. Ook op dat gebied toetsten burgers in Oost-Nederland sneller het nummer van de politie in.

Oscar Dros wil mild zijn met betrekking tot de overlast plegende jongeren: "Laten we ze niet meteen tot criminelen bestempelen. Het is al moeilijk genoeg om jong te zijn in deze tijden. Dat er regels zijn die ook jongeren moeten naleven is helder. Maar ons doel is om altijd met ze in gesprek te blijven."

Drugslabs en drugsdumpingen toenemend probleem

Drugscriminelen lieten zich niet tegenhouden door corona, zo komt tot slot naar voren uit de cijfers. In 2020 trof de politie 40 maal een drugsdumping aan in Oost-Nederland. En 23 maal wist de politie een drugslab te ontmantelen. Waarbij het opvallend was hoeveel criminelen uit Zuid-Amerika, met name Mexico, werden aangetroffen op deze productielocaties.

Oscar Dros beaamde de ernst van deze 'ondermijnende misdaad'. Het is zaak deze vorm van criminaliteit op een breed terrein te bestrijden, zo zei hij in Nijmegen. "Dan denk ik aan overleg met banken en bedrijfstakken waar materialen worden gemaakt die worden gebruikt in labs."

Toch zag de politiechef nog wel een lichtpuntje: "Doordat de politie de versleutelde encryptiedienst Encrochat wist te kraken, konden we veel drugscriminelen in de kraag grijpen. Van die 'hack' gaan we nog jaren plezier beleven."

