Zoon Youp zoekt anekdotes en verhalen over zijn vader dorpsdokter Cretier

Ik ben op zoek naar mensen die nog verhalen/anekdotes hebben over mijn vader dorpsdokter Eddy Cretier uit Dieren. Mijn vader is in 1980 onverwachts overleden. En nu meer dan veertig jaar geleden merk ik dat mensen nog veel herinneringen aan mijn vader hebben.

Regelmatig wordt ik in mijn wijngaard door (oud)patiënten aangesproken die hun verhaal met mij delen. Ik heb dan ook inmiddels al wel mooie anekdotes binnen, maar ik denk dat er nog veel meer verhalen zijn. Uiteindelijk wil ik al deze verhalen bundelen tot een boekje.

Mijn vader kwam in 1958 in de huisartsenpraktijk van dokter Prakken. Eddy Cretier, was een jonge huisarts die een moderne kijk op de medische wetenschap had. Hij beleefde altijd een groot plezier aan het doen van bevallingen en ik denk dat menig Dierense vrouw de kraamtijd met dokter Cretier zich nog zal herinneren. Mijn vader was altijd erg goed voor zijn patiënten maar was wars van aanstellerig gedrag.

Ik hoop dat mensen hun verhaal met mij willen delen? Anekdotes en verhalen zijn welkom? Reageren kan hieronder!