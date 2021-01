Wie wil een kameel adopteren? Dierenpark in de problemen door corona

Roger van Leeuwen heeft een zwaar jaar achter de rug en een pittige start voor de boeg. Dat hij al maanden bezig is met herstellen van een operatie aan zijn enkel vindt hij niet eens zo'n groot probleem. "Met hulp van een wandelstok red ik mij wel." Het is zijn dierenpark in Beesd dat hem flink wat denkrimpels oplevert.

De boosdoener is het virus dat Nederland al bijna elf maanden in de greep houdt. "In een normaal jaar hebben wij hier zo'n 20.000 bezoekers. Maar sinds het begin van corona is het voor ons eigenlijk helemaal ingezakt. Wij vragen al heel lage entreeprijzen. Maar nu die inkomsten weggevallen zijn, hebben wij eigenlijk geen geld om voor onze dieren te zorgen", legt Roger uit.

"Kijk, we hebben hier bijzondere muizen, dat is niet zo'n groot probleem. Maar we hebben hier ook vier kamelen en die hebben minstens vijf kilo krachtvoer per dag nodig. En dat houdt natuurlijk gewoon een keer op. Straks moet ik dieren verkopen, dat zou verschrikkelijk zijn", gaat hij verder.

Noodoplossingen

Al een paar maanden geleden hebben zijn vier vrijwilligers noodoplossingen bedacht. Via crowdfunding schrapen zij geld bij elkaar. En je kan een dier adopteren.

"Dat krijg je dan niet mee naar huis maar door jouw financiële hulp weet je dat het dier goed verzorgd kan blijven worden. Het is triest dat het nodig is. Maar wij houden zelf onze broek op en hebben ook geen subsidie. Dus alle hulp is welkom."

Positief

Als Roger over zijn meer dan honderd dieren praat ontsnapt hem snel een bulderende lach. Dat is omdat hij positief door de crisis heen wil laveren.

"Wij zijn hier in 1985 gekomen. Nooit eerder hebben wij het zo moeilijk gehad en dan kan ik wel gaan huilen, maar dat heeft toch geen enkele zin. Wij moeten gewoon zorgen dat wij dit goed doorkomen, samen met de dieren. Dan komt het daarna wel weer helemaal goed. Laat dan de bezoekers maar weer snel komen. Dat zou leuk zijn."

Verslaggever Hans de Herdt bezocht het dierenpark. Luister zijn radiobijdrage terug:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland iedere werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.