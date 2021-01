Schaatsbaan wil ondanks corona open, maar is het ijs dik genoeg?

"Als het vier of vijf graden gaat vriezen in de nacht, overdag het niet te warm is en de zon niet te sterk is, dan kunnen we misschien zaterdagmorgen of zondagmorgen schaatsen", zegt penningmeester Johan Jonkers van de Oosterbeekse ijsvereniging OIJV.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'We doen het voor de kinderen'

Na langdurig voorgloeien, springt de oude veegwagen al hortend en stotend aan. Chauffeur Paul Mulder draait met een lachend gezicht het gevaarte de betonnen baan op om zand en bladeren te verwijderen. Als de baan schoon is kan 's avonds de sproeiwagen het beton op om een mooie ijsvloer te leggen.

"We doen het voor de kinderen", zegt Mulder. "In deze coronatijd zitten die thuis bij de moeders en die zijn inmiddels al een beetje in paniek aan het raken. Dat is echt heel zwaar. Om die te ontlasten gaan we proberen ijs te maken en als de goden willen meewerken, kunnen we hier wel een hele mooie baan neerleggen."

In Winterswijk begint de ijsvereniging ook met sproeien, met als doel morgenochtend al te kunnen schaatsen. Toch gaan niet alle ijsbanen in de provincie open. Zo blijft 't Cranevelt in Arnhem dicht. Daar denken ze dat het niet hard genoeg vriest. Maar vooral: met de lockdown is het niet slim om open te gaan. Iedereen wil dan schaatsen en dan kun je geen afstand houden, stellen ze.

Sommige ijsbanen willen niet open vanwege het virus

In dagblad Trouw zei de voorzitter van de natuurijstak van de KNSB Rieks Poelman eerder deze week: "Er zijn verenigingsbesturen die hopen dat het deze winter alleen maar warm water regent. Sommige ijsbanen willen niet open vanwege het virus, onverstandig als je het mij vraagt."

Alleen door ijsbanen te openen, houd je het in de hand, denkt Poelman. "We gaan ondanks corona toch wel massaal schaatsen als er ijs ligt. Dan kun je het beter op plekken doen waar het verantwoord kan. Dat valt met maatregelen veilig te organiseren."

Krakende ledematen, maar ijsbaan wil open

Een voordeel van op veel plekken kunnen schaatsen is de ontlasting van natuurgebieden. Natuurorganisaties willen niet dat mensen massaal de natuur opzoeken.

Ondertussen wordt in Oosterbeek de baan schoon geschrobd. Andere vrijwilligers hangen grote zeilen langs de baan, die het ijs moeten beschermen tegen zonnestralen. Het is een zware klus voor de mannen die al behoorlijk op leeftijd zijn. "We mankeren allemaal wel wat", zegt Mulder. "Als je uit de veegwagen stapt denk je ook kraak, maar misschien kraakt straks het ijs en daar gaat het om."

De ijsclub wil dus open. "De Koek en Zopie blijft wel dicht", zegt voorzitter Sjors Grobbee van de vereniging. "Er is een protocol dat in overleg met de gemeente is opgesteld. Dat betekent dat mensen online moeten inschrijven en we werken met tijdsloten."

En nu is het voor de ijsvereniging alleen nog hopen dat het flink gaat vriezen.

Zie ook: