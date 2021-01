Politiek wil drank- en drugsgebruik jongeren aanpakken: ‘Maar campagne mag ambitieuzer’

De gemeente Overbetuwe presenteerde deze week een plan waarin is uitgestippeld hoe ze er tot 2024 voor wil zorgen dat jongeren niet in de verleiding worden gebracht door drank en drugs. Daarvoor is een hoop extra bewustwording nodig, stelt ze.

Ook moet het alcoholverbod voor jeugd onder de 18 strenger worden gehandhaafd. “Zodat volwassenen een voorbeeld zijn voor de volgende generatie.” De komende tijd schakelt ze de hulp in van onder meer Bureau Halt, Iriszorg en sportclubs om voorlichtingscampagnes op touw te zetten.

‘Corona is geen excuus’

Ook op scholen wil de gemeente flink campagne voeren, maar vanwege corona is dat nu wat lastiger. Fysieke bijeenkomsten zitten er de komende tijd niet in. Een groep kritische raadsleden neemt daar echter geen genoegen mee. “We willen dat het college zich ambitieuzer opstelt”, begint Roel Eefting, fractievoorzitter van D66.

Die mening deelt hij onder meer met de lokale PvdA en ChristenUnie. “Het is te makkelijk om corona als excuus te gebruiken. Je kan prima in kleinere, digitale settings een voorlichting organiseren.” Hij verwacht dat leerlingen dan opener zijn over issues zoals drankgebruik. “In een grote aula loop je het risico dat ze verlegen worden. Dat werkt niet.”

Maar het college ziet dat niet zitten. “Dit soort thema’s moet je echt face-to-face behandelen”, reageert wethouder Rob Engels. “Er zijn ook allerlei specialisten bij betrokken die hun expertise delen. Het verhaal komt niet goed over als je dat digitaal moet vertellen. Dat is zonde van het geld.”

‘Nog geen incidenten’

Voor de lokale sportclubs is zo’n samenwerking met de gemeente nieuw, maar ook zij vinden het meer dan logisch dat er op deze manier aandacht aan wordt besteed. “Die jongeren lopen allemaal bij ons rond”, vertelt René Nobels, voorzitter van vereniging Spero.

Zijn sportclub is de grootste in de regio. “Daarom hebben we ook wel echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vraag is natuurlijk hoever je daar uiteindelijk mee wil gaan, maar een voorlichtingsbijeenkomst zullen we zeker faciliteren.”

Zelf denkt hij dat zijn clubleden zich redelijk goed gedragen. “Ik ben nu twee jaar voorzitter en ik heb gelukkig nog geen incidenten met alcohol of drugs meegemaakt, maar dat zie je natuurlijk niet altijd. Het lijkt me dan ook dat dit soort campagnes ons altijd nieuwe inzichten kunnen bieden.”

Langlopend project

Het doel is uiteindelijk dat jongeren onder de 18 geen alcohol meer drinken. Dat gaat niet binnen vier jaar lukken, weet Overbetuwe. “Het nationaal preventieakkoord loopt tot 2040. Dit geeft al aan dat er langdurige aandacht nodig is”, voegt ze toe. Daarom wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd. De gemeente verwacht dat de plannen zo’n 18.000 euro per jaar kosten.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat Overbetuwe niet slechter scoort op overmatig alcoholgebruik onder jongeren dan gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. “We scoren zelfs net iets onder het landelijke gemiddelde”, deelt wethouder Engels trots. “Maar we moeten er aandacht aan blijven besteden om dat vast te houden.”

